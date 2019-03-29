Khi đi đến cầu Cần Thơ, cụ bà bán vé số đã bỏ hết vật dụng cá nhân trên cầu rồi nhảy xuống sông tự tử.

Khoảng 8 giờ sáng nay (29/3), một cụ bà bán vé số đi bộ từ hướng Vĩnh Long đến cầu Cần Thơ rồi nhảy xuống sông Hậu tự tử. Trước khi tự vẫn, bà cụ để lại trên cầu một chiếc nón lá cũ, đôi dép và một số vật dụng cá nhân khác. Vào thời điểm đó, nhiều người dân lưu thông trên cầu, nhưng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp ngăn cản. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc đến cơ quan công an.

Những vật dụng cá nhân bà cụ bán vé số để lại trên cầu khiến người đi đường vô cùng xót xa - Ảnh: Internet Nhận được tin báo, Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn nhân và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Được biết nạn nhân hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ vẫn đang cố gắng cứu chữa.

Thời gian gần đây, các vụ nhảy cầu tự tử xảy ra liên tiếp khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Đặc biệt, có nhiều nạn nhân tuổi đời còn rất nhỏ. Nữ sinh lớp 8 tự tử vì chia tay người yêu Sau khi chia tay người yêu vào chiều 25/3, em H.N.L (sinh năm 2005, học lớp 8, trú xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) lén ra khỏi nhà vào lúc 22 giờ. Đến khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, 2 bạn thân của L. nhận được tin nhắn có nội dung: “Vĩnh biệt các bạn, không gặp lại nữa”. Đến khoảng 6 giờ ngày 27/3, người dân đi qua cầu Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) bất ngờ phát hiện một thi thể nổi lên ở dưới sông. Nữ sinh lớp 8 tự tử sau khi chia tay bạn trai - Ảnh: Internet Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Cam Lộ ngay lập tức có mặt tại hiện trường để đưa thi thể lên bờ, khám nghiệm và điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân là em H.N.L. Cơ quan chức năng cho rằng nguyên nhân khiến L. tìm đến cái chết là do đau buồn vì chia tay bạn trai.

Hải Phòng: Cô gái mang bầu 8 tháng định nhảy cầu tự tử, CSGT phát hiện lao đến giải cứu Trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện 1 cô gái mang bầu đứng trên cầu có ý định tự tử, lực lượng CSGT đã tiếp cận, giải cứu và đưa thai phụ này vào bệnh viện để được chăm sóc sức khỏe.

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