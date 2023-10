Công nhân tại khu cách ly Bắc Giang: 'Chắc sắp tới nếu bị cách ly dài, tôi phải xin hỗ trợ từ gia đình'

Anh T.V.T. (27 tuổi, quê Nghệ An) - một trong những công nhân của bị cách ly tập trung tại Nhà nghỉ Ngọc Dương (KCN Quang Châu) cho biết đang rất lo lắng vì trong số hàng chục công nhân đang bị cách ly tại đây chưa rõ ai là F1, ai là F2.

Với mức thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng, cuộc sống của tôi vốn đã khó khăn. Nay lại phải nghỉ việc, chắc sắp tới nếu bị cách ly thời gian dài, tôi phải xin hỗ trợ từ gia đình" - Anh T. nói với Dân Trí.

Cuộc sống khá khó khăn - Ảnh: Dân Trí

Cũng theo anh T., trước khi được đưa vào đây cách ly tập trung, anh cùng với những lao động khác đã được lấy mẫu xét nghiệm dịch tễ và hiện tại đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Thỉnh thoảng, các công nhân sẽ được hỗ trợ 1-2 kg gạo, một ít rau xanh và trứng nhưng chủ yếu vẫn là mì gói - Ảnh: Dân Trí

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, những ngày qua, thời tiết tại miền Bắc nắng nóng, có nơi nhiệt độ lên đến gần 40 độ C càng khiến cuộc sống người dân trong khu cách ly tại Bắc Giang thêm khó khăn hơn.

Chị Ng.T.M. - một trong những công nhân của KCN Vân Trung bị mắc kẹt 13 ngày nay tại thôn My Điền (xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết: "Do phòng không trọ có điều hoà nên mỗi ngày tôi phải tắm 2-3 lần cho đỡ nóng. Tôi nhớ có hôm mưa to khiến dây điện hỏng, mất điện khiến chúng tôi thức trắng đêm. 9h sáng hôm sau lực lượng chức năng sửa chữa xong, có điện tôi mới bắt đầu đi ngủ".

Anh N.D.N. (31 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) một trong số những công nhân lao động làm việc tại Công ty xây dựng L.A. (Thường Tín, Hà Nội), đang thi công công trình ở KCN Vân Trung, tỉnh Bắc Giang cho biết bản thân đang rất lo lắng vì vợ anh ở viện sắp sinh nhưng anh không thể về thăm vì dịch Covid-19.

Được biết, anh N. là một trong số 40 công nhân lao động của Công ty L.A. đang bị kẹt lại ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

"Gia đình tôi có 3 người và hiện chuẩn bị chào đón thành viên thứ 4. Hôm kia tôi liên lạc về nhà thì biết tin vợ sắp sinh, đang nằm tại bệnh viện chờ đẻ, tôi sốt ruột lắm, lo lắng nữa, nhưng không biết phải làm sao", anh N. chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Thậm chí, có công nhân tuy vợ sinh con nhưng không thể về thăm - Ảnh: Dân Trí

Cũng theo Dân Trí, Anh N.X.H. (47 tuổi - Phó Giám đốc Công ty L.A.) cũng đang mắc kẹt lại tại Bắc Giang cùng các công nhân trong công ty. Anh cho biết công ty anh đang có khoảng 40 công nhân lao động bị mắc kẹt tại xã Nội Hoàng. Bản thân anh kể từ sau dịp 30/4 cũng chưa được về thăm nhà.

Anh H. cho biết, dù các công nhân của công ty anh không phải các trường hợp F1, F2, F3… nhưng anh vẫn yêu cầu các công nhân nghiêm túc thực hiện việc "ở yên tại chỗ" để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cũng theo anh H., để ổn định cuộc sống cho các công nhân, mỗi ngày công ty chi trả trợ cấp 50.000 đồng/người và bố trí chỗ ở miễn phí cho đến khi hết dịch.