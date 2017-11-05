Con gái gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể cha sau tai nạn kinh hoàng

Xã hội 05/11/2017 10:33

Sau khi va chạm với chiếc xe tải, người đàn ông mất lái ngã ra đường đúng lúc một chiếc xe ô tô chạy cùng hướng lao tới tông phải. Nhìn thấy thi thể cha sau tai nạn, người con gái khóc lóc vô cùng thảm thiết.

Nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm là ông Phan Sỹ Hòa (47 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Theo thông tin của Thời Đại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút tại xóm 9, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Hòa điều khiển xe máy mang biển kiểm soát: 37E1 - 444...theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên, xe máy bất ngờ va chạm với xe tải (chưa rõ danh tính tài xế và biển kiểm soát) khiến ông Hòa ngã ra đường.

Con gái gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy thi thể cha sau tai nạn
Người con gái khóc nức nở bên cạnh thi thể cha sau tai nạn giao thông - Ảnh: Thời Đại

Ngay lúc này, chiếc ô tô 4 chỗ mang biển kiểm soát: 74A - 021... do tài xế Mai Quang Bạch (53 tuổi, ngụ tại Đông Hà, Quảng Trị) chạy cùng hướng lao đến tông phải khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Tại hiện trường xảy ra tai nạn, cả xe máy và ô tô đều bị hư hỏng nặng còn chiếc xe tải đã bỏ chạy sau khi sự việc xảy ra.

Nghe tin cha gặp nạn, con gái của nạn nhân ngay lập tức đến hiện trường. Sau khi nhìn thấy thi thể của cha, chị đã òa khóc nức nở khiến người xung quanh không thể cầm được nước mắt.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại nơi xảy ra tai nạn để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Từ khóa:   tai nạn giao thông nghệ an xe máy va chạm xe tải

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