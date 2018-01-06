Cô giáo ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã qua đời khiến nhiều người bật khóc

Xã hội 06/01/2018 20:01

Cô giáo trẻ yêu màu hồng, luôn cố gắng để "tô" hồng cuộc sống đã không còn nữa. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường và những lời nói truyền cảm hứng của cô sẽ luôn là động lực to lớn cho các bạn trẻ và những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng (SN 1989, ngụ Gia Lâm, Hà Nội) là một trong những tấm gương sáng về nghị lực sống khiến nhiều người khâm phục. Cô đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối ở tuổi đời còn rất trẻ, tuy nhiên không hề có ý định bỏ cuộc mà luôn sống hết mình và làm thật nhiều việc có ý nghĩa.

Thế nhưng, dù kiên cường đến mấy cô giáo nhỏ bé cũng không thể chống chọi được với số phận ác nghiệt, căn bệnh ung thư trực tràng ngày càng hành hạ thể xác cô.

Chiều nay (6/1), theo thông tin nhận được từ cô Hoàng Thị Chuyên - Hiệu trưởng trường THCS Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội), cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 16 giờ chiều cùng ngày. Thông tin này khiến nhiều người yêu mến cô giáo và khâm phục nghị lực sống của cô cảm thấy vô cùng đau lòng.

Cô giáo ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã qua đời khiến nhiều người bật khóc - Ảnh 1

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã ra đi ở tuổi 29 - Ảnh: Báo Đất Việt

Cô giáo trẻ yêu màu hồng, luôn cố gắng để "tô" hồng cuộc sống đã không còn nữa. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường và những lời nói truyền cảm hứng của cô sẽ luôn là động lực to lớn cho các bạn trẻ và những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Hành trình chiến đấu chống căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của cô giáo 8X

Cô giáo ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã qua đời khiến nhiều người bật khóc - Ảnh 2
Cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng luôn gây ấn tượng với tinh thần trẻ trung, nụ cười tươi rói - Ảnh: Báo Đất Việt
Cô giáo ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã qua đời khiến nhiều người bật khóc - Ảnh 3

Cô giáo Thanh Hằng dự lễ 20/11 tại trường THCS Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội) - Ảnh: Báo Đất Việt 

Cô giáo ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã qua đời khiến nhiều người bật khóc - Ảnh 4
Đây là lễ 20/11 cuối cùng trong sự nghiệp 'chèo đò' của cô Hằng. Tất cả học sinh trường THCS Đông Dư sẽ nhớ mãi nụ cười tươi tắn này - Ảnh: Báo Đất Việt
Cô giáo ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã qua đời khiến nhiều người bật khóc - Ảnh 5
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Từ khóa:   cô giáo ung thư cô giáo ung thư giai đoạn cuối

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