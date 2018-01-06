Cô giáo trẻ yêu màu hồng, luôn cố gắng để "tô" hồng cuộc sống đã không còn nữa. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường và những lời nói truyền cảm hứng của cô sẽ luôn là động lực to lớn cho các bạn trẻ và những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
- 'Hot girl' Bella quay clip chửi con trai mới sinh, hứa hẹn sẽ có ngày... đâm chết
- Đồng Nai: Đám cưới của chú rể soái ca 1m76 và cô dâu cao... 90 cm gây xôn xao mạng xã hội
Cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng (SN 1989, ngụ Gia Lâm, Hà Nội) là một trong những tấm gương sáng về nghị lực sống khiến nhiều người khâm phục. Cô đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối ở tuổi đời còn rất trẻ, tuy nhiên không hề có ý định bỏ cuộc mà luôn sống hết mình và làm thật nhiều việc có ý nghĩa.
Thế nhưng, dù kiên cường đến mấy cô giáo nhỏ bé cũng không thể chống chọi được với số phận ác nghiệt, căn bệnh ung thư trực tràng ngày càng hành hạ thể xác cô.
Chiều nay (6/1), theo thông tin nhận được từ cô Hoàng Thị Chuyên - Hiệu trưởng trường THCS Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội), cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 16 giờ chiều cùng ngày. Thông tin này khiến nhiều người yêu mến cô giáo và khâm phục nghị lực sống của cô cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cô giáo trẻ yêu màu hồng, luôn cố gắng để "tô" hồng cuộc sống đã không còn nữa. Tuy nhiên, tinh thần kiên cường và những lời nói truyền cảm hứng của cô sẽ luôn là động lực to lớn cho các bạn trẻ và những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
Hành trình chiến đấu chống căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của cô giáo 8X