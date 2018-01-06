Cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng (SN 1989, ngụ Gia Lâm, Hà Nội) là một trong những tấm gương sáng về nghị lực sống khiến nhiều người khâm phục. Cô đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối ở tuổi đời còn rất trẻ, tuy nhiên không hề có ý định bỏ cuộc mà luôn sống hết mình và làm thật nhiều việc có ý nghĩa.

Thế nhưng, dù kiên cường đến mấy cô giáo nhỏ bé cũng không thể chống chọi được với số phận ác nghiệt, căn bệnh ung thư trực tràng ngày càng hành hạ thể xác cô.