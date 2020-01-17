Cô gái treo sản phẩm 'mùa rụng dâu' lên giàn phơi quần áo khiến cả xóm tá hỏa

Xã hội 17/01/2020 17:44

Mỗi khi đến "mùa rụng dâu", cô gái lại phơi băng vệ sinh đã dùng lên giàn phơi quần áo. Câu chuyện về thói quen ở bẩn của cô gái này khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Dạo gần đây, cộng đồng mạng thường xuyên chia sẻ các câu chuyện về thói quen ở bẩn của chị em. Rất nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm trước những hình ảnh ở bẩn kinh hoàng của các cô gái.

Mới đây, tài khoản Facebook tên L.T đã chia sẻ trong một nhóm kín về câu chuyện ở bẩn của một cô gái khiến nhiều người phải "lạnh người". Theo đó, suốt nửa năm nay, cả khu phố của L.T phải sống chung với mùi hôi nồng nặc xuất phát từ nhà của một cô gái. Đáng sợ hơn, mùi hôi này xuất phát từ những chiếc băng vệ sinh đã qua sử dụng được phơi trên giàn phơi quần áo suốt nhiều ngày.

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Thói quen ở bẩn của cô gái gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Không chỉ vậy, người này còn phơi cả những chiếc quần lót mặc trong những ngày “rụng dâu”.  Vì không chịu nổi mùi hôi khó chịu, hàng xóm đã góp ý nhiều lần nhưng "chính chủ" vẫn không thèm để tâm. Thậm chí, cô ta còn mắng chửi lại.

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Băng vệ sinh sau khi sử dụng được phơi cẩn thận - Ảnh: Facebook

Sau khi được đăng tải, câu chuyện này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được bàn tán xôn xao.

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Những chiếc quần lót dùng trong 'mùa rụng dâu' cũng được phơi lên - Ảnh: Facebook

“Thật tình không tin được là trên đời này có một cô gái có thói quen kinh khủng vậy luôn á. Mong là xóm bạn sớm ngày thoát khỏi cảnh tượng này”, một cư dân mạng thảng thốt.

“Thấy mấy cô gái ở bẩn, phòng như bãi rác là kinh hoàng lắm rồi mà cô gái này còn bẩn hơn. Không hiểu cô giáo này dạy dỗ học sinh thế nào chứ ở bẩn vầy là thấy không ổn rồi”, một bình luận của dân mạng.

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