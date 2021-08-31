Cô gái trẻ ra đường không đeo khẩu trang còn 'lý sự cùn' với công an: 'Em không đeo đấy anh làm gì em'

Cô gái trẻ ra đường không đeo khẩu trang. Khi bị nhắc nhở còn đứng đôi co, cãi nhau ầm ĩ với công an ngay bên đường.

Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc khi ghi lại hành động thiếu ý thức của một cô gái trẻ đang. Trong đoạn clip có thể thấy, khi phát hiện cô gái ra ngoài đường nhưng không đeo khẩu trang, lực lượng chức năng đã yêu cầu cô đứng lại để giải quyết. Lúc này một người phụ nữ mặc áo trắng trong ban kiểm dịch đã xin một chiếc khẩu trang mới đưa cho cô đeo vào nhưng cô gái này vẫn cầm ở tay, nhất định không đeo còn lớn tiếng nói: "Em không đeo đấy làm gì được em? Anh nói vừa thôi. Em không đeo, anh đừng có nói nhiều".

Khi bị yêu cầu ra đường đeo khẩu trang, cô gái trẻ có thái độ hống hách - Ảnh: Cắt từ clip Lúc này, lực lượng chức năng lấy điện thoại quay lại để làm bằng chứng thì cô gái xấu hổ lấy tay và áo chống nắng che mặt, cáu nhặng lên: "Anh quay vừa thôi anh ơi, cứ quay mãi thế? Ai mà giơ cái mặt ra cho anh quay mãi". Người phụ nữ trong ban phòng dịch đã nhẹ nhàng nhắc nhở đeo khẩu trang đi nhưng ngay lập tức, cô gái trẻ quay ra tỏ thái độ: "Em không đeo đấy chị ạ, em không đeo. Em chỉ ra đây xách ít cam về mà anh kia giữ lại".

Lúc này, người phụ nữ trong ban kiểm dịch nói: "Em phải đeo. Em ra đây lấy túi cam, em bước chân ra khỏi nhà là em phải đeo rồi. Đây, văn bản đây, em đọc đi". Cô gái này không chấp hành mà vẫn cãi cố, rằng mình đi chợ thì vẫn đeo, nhưng chỉ ra ngoài một chút để lấy túi cam nên không đeo: "Cái đấy em không biết. Em đi chợ em vẫn đeo mà nay chỉ vừa mới chạy ra đây". Cô gái này không chấp hành mà vẫn cãi cố, rằng mình đi chợ thì vẫn đeo, nhưng chỉ ra ngoài một chút để lấy túi cam nên không đeo - Ảnh: Cắt từ clip Người trong ban kiểm dịch cố gắng giải thích cho cô gái: "Em ra khỏi nhà là phải đeo rồi, sao nói là không biết được? Theo Chỉ thị 16, người ta thông báo nói suốt ngày, cái gì nó cũng phải đúng chứ? Em mà F0 em lây lan cho người khác em có chịu trách nhiệm được không? Bản thân mình phải biết giữ cho mình, giữ cho cộng đồng chứ? Chẳng may em bị bệnh lây lan ra cho mọi người thì sao?". Cuối cùng chưa rõ kết quả ra sao và cô gái này sẽ bị xử lý thế nào nhưng hành vi đôi co và thái độ chống đối, đã sai vẫn cố cãi đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận. Được biết, sự việc xảy ra tại trên đường Kim Giang, Hà Nội.

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