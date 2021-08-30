Thanh niên đi SH không đeo khẩu trang, nồng nặc mùi rượu còn 'cà khịa', rủ cảnh sát cơ động đánh nhau

Xã hội 30/08/2021 08:48

Sau khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra vì không đeo khẩu trang, Nguyễn Văn Đ. nồng nặc mùi rượu và có lời lẽ thách thức, rủ cảnh sát cơ động đánh nhau.

Theo Vietnamnet đưa tin, khoảng 16h30 chiều 29/8, tại đường Quang Trung - Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ công tác đặc biệt Y10/141 Công an TP. Hà Nội tiến hành dừng, kiểm tra 1 thanh niên điều khiển xe máy SH không đeo khẩu trang, chở theo một bé trai khoảng 10 tuổi.

Khi cảnh sát cơ động yêu cầu tài xế vào chốt để kiểm tra các giấy tờ xe và giấy đi đường, thanh niên này nồng nặc mùi rượu và lớn tiếng thách thức cảnh sát đánh nhau. Sau đó quay sang cà khịa một chiến sĩ cảnh sát hình sự.

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Hình ảnh tài xế xe máy SH rủ chiến sĩ cảnh sát cơ động đánh nhau, rồi còn cà khịa một chiến sĩ cảnh sát hình sự trong tổ công tác Y10/141 được camera người dân ghi lại 

Tuy nhiên, tổ công tác đã kiên trì giải thích, yêu cầu thanh niên này vào chốt kiểm tra. Qua xác minh, người đàn ông trên là Nguyễn Văn Đ. (SN 1990, ở xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Anh Đ. không xuất trình được giấy đi đường theo quy định. Đồng thời, tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng người này không chấp hành và tiếp tục có lời nói thách thức.

Ngay sau đó, Tổ công tác tiến hành lập biên bản đối với Nguyễn Văn Đ. các lỗi như: Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn của người thực thi công vụ; không thực hiện biện pháp bảo vệ đối với người tham gia giao thông chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của ngành y tế; ra đường trong trường hợp không cần thiết. Tổng số tiền phạt khoảng 11 triệu đồng.

Ngoài ra, Tổ công tác còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tạm giữ xe máy của Nguyễn Văn Đ. 7 ngày theo quy định.

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