Bắt quả tang nhóm người rủ nhau vào nghĩa trang tập thể dục để né lệnh giãn cách, tất cả đều không đeo khẩu trang

Xã hội 27/08/2021 14:04

Thời điểm kiểm tra, nhóm này bị phát hiện đang chơi cầu lông, bóng đá. Đáng chú ý là tất cả đều không đeo khẩu trang.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 27/8, lãnh đạo UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cách đây ít ngày, nhận được phản ánh về việc một số người dân tụ tập tại khu vực nghĩa trang nằm trên địa bàn phường để tập thể dục.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND phường Định Công đã chỉ đạo lực lượng công an phường, dân quân tự vệ xuống kiểm tra. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một nhóm khoảng 5-6 người đang tập thể dục, đánh cầu lông. Công an đã đưa những người này về trụ sở để lập biên bản xử lý.

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Bắt quả tang nhóm người rủ nhau vào nghĩa trang... tập thể dục lúc giãn cách ở Hà Nội - Ảnh: Cắt từ clip

Tại cơ quan công an, nhóm người này cho biết họ đều là dân lao động, do ảnh hưởng dịch COVID-19 bị mất việc, ở nhà buồn chán nên ra nghĩa trang tập thể dục. Tại cơ quan công an, họ cũng thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời trình bày hoàn cảnh kinh tế khó khăn, xin được nhắc nhở và cam kết không tái phạm.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Định Công, nghĩa trang nơi nhóm người vào tập thể dục nằm sau khu dân cư, ít người ra vào nên họ nghĩ vào đây tập thể dục sẽ không ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, sự việc được các cư dân sinh sống trên tầng cao khu chung cư ghi hình lại và phản ánh.

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