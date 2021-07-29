Bị đội tuần tra rượt đuổi, người đàn ông tập thể dục không đeo 'bảo hộ' mùa dịch bỗng 'lạng lách', phi thân như vận động viên điền kinh

Xã hội 29/07/2021 17:03

Người đàn ông đã có pha "thông chốt" vô cùng điêu luyện. Thế nhưng, người này không hề biết toàn bộ hành động của mình đã được người dân quay lại.

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa việc ra đường để phòng dịch. Thế nhưng, nhiều ngày vừa qua, không ít trường hợp vẫn cố tình ra đường để... tập thể dục. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang thì hỡi ôi vô và lý do được đưa ra để chống chế.

Mới đây, trên mạng xã hội lại vừa lan truyền thêm đoạn clip quay lại cảnh người đàn ông đi ra đường tập thể dục và còn không đeo khẩu trang. Cụ thể, người đàn ông này từ tốn chạy vài vòng trên con đường vắng người người qua lại. Thế nhưng, vài giây sau, khi vừa quay đầu để bắt đầu vòng chạy mới thì đã đối mặt ngay với 2 đồng chí dân quân đang đi tuần tra, giám sát.

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Người đàn ông đang chạy tập thể dục thì gặp 2 đồng chí dân quân đang đi tuần tra, giám sát - Ảnh: Cắt từ clip

Lúc này, 2 đồng chí dân quân đã yêu cầu người đàn ông dừng lại. Thế nhưng, như các trường hợp "thông chốt" trước đó, người đàn ông đã sử dụng kĩ năng "lạng lách", "đánh võng" của một vận động viên điền kinh, gây trở ngại cho 2 đồng chí dân quân và thành công thoát khỏi sự truy đuổi. Thế nhưng, người này không hề biết, hành động vượt chốt của mình vừa được người dân quay lại toàn bộ.

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Người đàn ông nhanh chóng 'luồn lách' và chạy thật nhanh để gây trở ngại cho lực lượng tuần tra - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đa phần ý kiến đều lắc đầu ngán ngẩm trước hành vi vô ý thức của người đàn ông. Bất chấp quy định chung để phòng dịch, ông chỉ "thỏa mãn" sở thích của mình và gây nguy hiểm cho cộng đồng.

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Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông không đeo khẩu trang cãi cọ với lực lượng cảnh sát vì bị xử lý do thản nhiên đi tập thể dục.

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