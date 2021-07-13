Đi tập thể dục sau bữa cơm tối, thiếu nữ 20 tuổi ở Bắc Giang bất ngờ bị gã đàn ông túm tóc, dùng dao cứa cổ

Sau bữa cơm tối, chị T. ra khỏi nhà đi tập thể dục ở khu đường tàu gần nhà thì bất ngờ bị một người đàn ông tấn công dã man.

Theo thông tin từ Dân Việt, ngày 13/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Nông Văn Toản (SN 1994, trú bản Cầu Tư, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 11/7, Công an huyện Yên Thế tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một cô gái trẻ bị thương nặng ở vùng cổ, phải nhập viện cấp cứu.

Đối tượng thực hiện lại hành vi - Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, tối 11/7, chị L.P.T. (SN 2001, trú xã Hồng Kỳ) đi tập thể dục sau bữa cơm tối. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, chị T. trên đường đi tập thể dục về bị một người đàn ông tấn công bất ngờ. Theo điều tra của cơ quan công an thì đối tượng Nông Văn Toản đã túm tóc, dùng 1 con dao bằng kim loại cứa vào vùng cổ tại khu vực đường tàu thuộc bản Cầu Tư, xã Hồng Kỳ.

Sau khi bị Toản tấn công, chị T. bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế. Về phần Toản, đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại trụ sở Công an huyện Yên Thế, Nông Văn Toản đã khai nhận toàn bộ hành vi Cố ý gây thương tích của bản thân có nội dung như trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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