Ra đường đường không có lý do chính đáng, người phụ nữ còn cởi khẩu trang, thách thức lực lượng chức năng phạt mình

Một người phụ nữ ra đường vào thời gian giãn cách xã hội nhưng không có lý do chính đáng. Khi bị nhắc nhở và yêu cầu quay về, chị này còn có hành động chống đối khiến nhiều người phẫn mộ.

Mới đây, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ không đeo khẩu trang có thái độ chống đối, lớn tiếng với các chiến sĩ công an. Theo đó, khi giọng một người đàn ông vang lên: "Bây giờ bà muốn bắt đúng không?" thì người phụ nữ này lập tức đưa tay ra và hét lớn: "Đây này còng đi, quay đi. Đưa về xã đi đây này. Phạt đi".

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến đến áp giải người phụ nữ lên xe máy để đưa về đồn. Tuy nhiên, người phụ nữ lúc này bỗng có thái độ chống trả dù trước đó rất mạnh miệng thách thức. Cụ thể, chị bỏ chạy, thậm chí là đánh lại chiến sĩ công an nhưng cuối cùng vẫn bị bắt giữ.

Người phụ nữ được đưa về đồn - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Người Lao Động, người trong clip là chị Nguyễn Thị Q. (SN 1971, ngụ thôn 8, xã Hòa Thắng). Ngày 29/8, ông Quang Văn Tuy, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chị Q. số tiền 2 triệu đồng. Chị Q. bị lập biên bản và xử phạt vì không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Cụ thể, trước đó, ngày 27.8, lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn tại khu vực chợ Hòa Thắng sau khi TP Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chị Q. đi ra đường nhưng không có lý do chính đáng nên lực lượng chống dịch nhắc nhở và yêu cầu quay về.

Tuy nhiên, người phụ nữ này không chấp hành mà cởi bỏ khẩu trang xuống và thách thức, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở UBND xã Hòa Thắng làm việc.

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