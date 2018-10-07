Bị chồng đánh đập dã man, cô gái hoảng loạn chia sẻ hình ảnh những vết thương lên Facebook để cầu cứu. Thế nhưng thay vì cảm thông, an ủi thì một số cư dân mạng lại mỉa mai, cười cợt vì trước đó cô từng đăng ảnh hạnh phúc với chồng.

Mới đây, một cô vợ trẻ có tên Facebook là P.M.Y đã đăng tải một số hình ảnh chụp lại gương mặt sưng húp, rướm máu vì bị đánh đập. Dựa vào dòng trạng thái cô chia sẻ kèm theo loạt ảnh, nhiều người cho rằng cô bị chồng bạo hành. Hình ảnh cô gái bị đánh đập dã man được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình M.Y viết: “Cháu cảm ơn chú áo trắng đi tập thể dục trên Xã Đàn đã can ngăn hỏi han cháu. Thực sự hành động của chú làm cháu cảm thấy bớt sợ hãi, ấm lòng khi cả đường không có 1 ai can ngăn khi thằng đấy nó đánh cháu. Họ còn lờ đi như không biết gì. Một lần nữa cháu cảm ơn chú rất nhiều, chú tốt thật sự. Không sợ lấy chồng muộn chỉ sợ lấy nhầm chồng”.

Từ trước đến nay việc phụ nữ bị chồng, người yêu bạo hành, đánh đập luôn thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Dĩ nhiên, trường hợp này cũng không ngoại lệ, người vợ trẻ nhận được rất nhiều bình luận an ủi từ cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những người cảm thông trước số phận bất hạnh của cô thì một số người lại truy tìm hình ảnh hạnh phúc cũ của cô và chồng để cười cợt, chế nhạo.

Trước đây, cô từng khoe ảnh hạnh phúc với chồng - Ảnh: Facebook Theo đó, cư dân mạng tìm thấy một bức ảnh được cô chia sẻ trên trang cá nhân cách đây khoảng 4 tháng. Cô gái chia sẻ bức ảnh một người đàn ông vào bếp cùng hastag vô cùng tự hào: “Có chồng đảm đang thật là sướng”. Chính vì bức ảnh này, cô gái bị nhiều “anh hùng bàn phím” trong các hội nhóm mỉa mai, chê cười. Nhiều người hả hê bình luận: “này thì khoe”, “đáng đời”, “sáng mắt chưa em? Này thì soái ca ngôn tình”… Một số bình luận ác ý từ cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Dù vô tình hay cố ý, những lời lẽ trên chứng tỏ họ là người nhẫn tâm, hả hê trên nỗi đau của người khác. Mặc dù mạng xã hội là ảo nhưng những tổn thương mà bạn gây ra cho người khác là thật, vì vậy hãy cẩn thận với những bình luận của mình.

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