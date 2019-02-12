Cô gái 22 tuổi bị hãm hại rồi ném xuống sông khi đang lên cơn động kinh

Xã hội 12/02/2019 16:27

Trong lúc hiếp dâm, thấy cô gái lên cơn động kinh rồi nằm bất động, kẻ thủ ác lục lấy vài trăm nghìn rồi thả nạn nhân xuống sông.

Hôm nay (12/2), trao đổi với báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Tuấn (sinh năm 1989, ngụ xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi hiếp dâm, giết người và cướp tài sản.

Theo thông tin trên Người lao động, tại cơ quan điều tra Tuấn khai vào chiều 31/1, sau khi uống rượu xong thì gặp T.T.L.N (sinh năm 1997, ngụ xã Quế Phước, bị thiểu năng trí tuệ) ở gần một ngôi miếu tại xã Quế Phước nên nảy sinh ý đồ bất chính. Sau đó, đối tượng đưa N. đến nơi vắng người để thực hiện hành vi đồi bại.

Cô gái 22 tuổi bị hãm hại rồi ném xuống sông khi đang lên cơn động kinh - Ảnh 1
Chân dung gã thanh niên 30 tuổi hãm hiếp, vứt thi thể nạn nhân xuống sông - Ảnh: Internet

Trong lúc Tuấn cưỡng hiếp thì nạn nhân lên cơn động kinh rồi nằm bất động. Thấy vậy, đối tượng lục soát khắp người N. rồi lấy đi mấy trăm nghìn đồng. Sau đó hắn thả nạn nhân xuống sông Thu Bồn (đoạn chảy qua xã Quế Phước).

Người nhà không thấy N. trở về đã tổ chức tìm kiếm và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Qua quá trình điều tra, bước đầu công an nhận thấy đối tượng Tuấn có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên mời đến cơ quan phối hợp điều tra. Tại đây, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đến tối 3/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực bến Dầu trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Đại Thạnh (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Được biết trước khi gây án, Tuấn chỉ mới mãn hạn tù hơn 1 tháng.

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Sau khi trở về từ buổi tiệc liên hoan, Tuấn dùng dao chém cha tử vong, mẹ và em gái đang mang bầu trọng thương rồi bỏ trốn.

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Từ khóa:   hiếp dâm cướp tài sản giết người hiếp dâm

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