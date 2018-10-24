Cô dâu ôm người yêu cũ khóc nức nở trên sân khấu, phản ứng của chú rể khiến ai nấy ngỡ ngàng

Xã hội 24/10/2018 16:34

Hành động của chú rể khi thấy cô dâu ôm người yêu cũ đang khóc nức nở trên sân khấu khiến người xem bàn tán xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về một tình huống vô cùng khó xử xảy ra trong một đám cưới thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo một số thông tin, cô dâu chú rể đã yêu nhau 2 năm rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Thế nhưng vào ngày trọng đại tưởng chừng chỉ có những cảm xúc ngọt ngào, một sự cố đã xảy ra khiến ai nấy sửng sốt.

Khi cô dâu và chú rể đang sóng đôi bước lên lễ đài để trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, đột nhiên có một người mặc bộ đồ gấu nâu khổng lồ chạy lên sân khấu.

Cô dâu ôm người yêu cũ khóc nức nở trên sân khấu, phản ứng của chú rể khiến ai nấy ngỡ ngàng - Ảnh 1
'Gấu nâu' bất ngờ xuất hiện trên sân khấu khiến ai nấy sửng sốt - Ảnh: Facebook
Cô dâu ôm người yêu cũ khóc nức nở trên sân khấu, phản ứng của chú rể khiến ai nấy ngỡ ngàng - Ảnh 2
Người đàn ông trong bộ đồ gấu là người yêu cũ của cô dâu - Ảnh: Facebook

'Gấu nâu' tiến đến cặp đôi và bất ngờ gỡ bỏ phần đầu của bộ trang phục. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, người đàn ông bên trong bộ đồ gấu bật khóc nức nở, dang tay ra muốn ôm cô dâu.

Bất ngờ là cô dâu không hề cự tuyệt mà nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông an ủi. Trong khoảnh khắc ấy, chú rể bỗng dưng biến thành "kẻ thứ ba", đứng lẻ bóng cực kỳ ái ngại. Có lẽ chính anh cũng bất ngờ trước tình huống này nên lúng túng không biết làm gì.

Sau đó dường như đã lấy lại bình tĩnh, chú rể đặt tay lên vai người đàn ông vỗ về an ủi. Anh cũng rộng lượng để "tình địch" được giải phóng hết cảm xúc đang vỡ òa rồi mới cùng cô dâu hoàn thành nghi thức trong đám cưới. 

Cô dâu ôm người yêu cũ khóc nức nở trên sân khấu, phản ứng của chú rể khiến ai nấy ngỡ ngàng - Ảnh 3
Anh chàng người yêu cũ ôm cô dâu khóc nức nở khiến chú rể 'đứng hình' - Ảnh: Facebook
Cô dâu ôm người yêu cũ khóc nức nở trên sân khấu, phản ứng của chú rể khiến ai nấy ngỡ ngàng - Ảnh 4
Chú rể tỏ ra rất rộng lượng khi để yên cho 'tình địch' giải tỏa cảm xúc, thậm chí còn đặt tay lên vai an ủi - Ảnh: Facebook

Theo một số thông tin, người đàn ông trong trang phục gấu nâu là người yêu cũ của cô dâu. Cả hai chia tay đã lâu và người này quyết định đến đám cưới chúc phúc, cuối cùng vì không thể kìm lòng mà khóc như đứa trẻ.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, những hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng hàng ngàn bình luận khen ngợi hành động của chú rể.

"Chú rể hành động rất đàn ông"; "Tự nhiên thấy tội anh người yêu cũ quá nhỉ"; "Tội nghiệp thật, nhưng hôm nay là ngày hạnh phúc của cô ấy, chỉ nên chúc phúc trong lòng chứ không nên làm phiền như thế. Cũng may chú rể cư xử rất điềm đạm"; "Một like cho chú rể"..., dân mạng bình luận.

Hiện những hình ảnh trên vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Hội bạn thân sưu tập ảnh thời 'trẻ trâu' của cô dâu dán lên phong bì mừng cưới khiến dân mạng cười ngất

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Cô dâu vô cùng bất ngờ khi nhận được xấp phong bì từ hội bạn thân cấp 3. Toàn bộ ảnh chu miệng, phồng má… từ 5 năm trước của cô được bạn bè in ra, dán vào phong bì để gửi tặng.

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