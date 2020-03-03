Cô dâu bị hủy hôn lên tiếng xin lỗi, chú rể hụt thẳng thừng 'không bao giờ tha thứ'

Sau khi cô dâu bị hủy hôn xin lỗi, mong được tha thứ, mới đây người chồng hụt đã lên tiếng đáp trả.

Nhiều ngày qua, câu chuyện được dân mạng quan tâm, bình luận nhiều nhất chính là việc cô dâu bị hủy hôn vì đã có chồng con. Trước sự chỉ trích của dân mạng, người phụ nữ này đã lên tiếng giải thích và xin được anh Đ.H (trú Lạng Sơn) tha thứ. Bên cạnh đó, chị còn tiết lộ hiện đã mang thai được 6 tháng, mong anh Đ.H chấp nhận đứa con.

Tuy nhiên, mới đây anh Đ.H đã lên tiếng khẳng định sẽ không tha thứ cho người đã lừa mình trong suốt 1 năm qua, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ nếu đúng là con mình.

Vụ việc cô dâu bị hủy hôn vì gia đình chú rể phát hiện người này đã có chồng con gây xôn xao mạng xã hội vài ngày qua - Ảnh: FB

Cụ thể, anh Đ.H chia sẻ trên Đất Việt: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô này, cô ấy đã lừa dối tôi suốt gần 1 năm qua. Nếu sau khi cô ấy sinh, cháu bé đúng là con ruột của tôi thì có khi tôi sẽ chấp nhận bởi tôi cũng phải có trách nhiệm. Còn riêng đối với H. thì tôi không bao giờ chấp nhận, không thể sống chung với một người phụ nữ đã lừa mình suốt thời gian qua”.

Như thông tin trước đó đã đưa, cách đây vài ngày dân mạng không ngừng chia sẻ câu chuyện hy hữu xảy ra ở Lạng Sơn. Theo đó, ngay sát ngày cưới, chú rể bất ngờ tuyên bố hủy hôn vì phát hiện cô dâu đã có chồng con và vẫn chưa ly hôn.

Theo lời kể của chị H., chị và chồng có một con chung. Đứa trẻ còn lại là con riêng của chồng với người vợ đầu. Sau một thời gian sống chung, vì không hợp nhau nên chị H. quyết định ly thân và xuống Bắc Ninh làm công nhân. Tại đây, chị này gặp anh Đ.H và nảy sinh tình cảm.

Anh Đ.H tuyên bố sẽ không tha thứ cho người phụ nữ đã lừa dối mình - Ảnh: Internet

Trong 1 năm yêu nhau, chị H. luôn sống ở nhà bạn trai nhưng không nói gì về việc đã kết hôn. Chỉ đến khi người chồng của chị H. đến đón thì gia đình anh Đ.H mới phát hiện vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-bi-huy-hon-len-tieng-xin-loi-chu-re-hut-thang-thung-khong-bao-gio-tha-thu-352601.html