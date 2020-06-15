Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người phụ nữ hất nước vào mặt bạn ở quán cafe vì mâu thuẫn tình cảm. Cho rằng cô bạn cướp chồng mình, người này đã tìm đến nói lý lẽ.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ tìm đến quán cafe nơi chồng mình đang ngồi cùng bạn bè, sau đó cầm cốc nước hất thẳng vào mặt cô gái trẻ ngồi cạnh chồng mình.

Trước mặt nhiều người, cô vợ lớn tiếng quát tháo: "Mày có biết chuyện không? Mày trơ tráo, mày trốn ở đây. Nó (chồng) đăng Facebook ở đây mà mày không biết chị hả? Xin lỗi, lần này tao kiện mày đến nơi luôn!".

Bị tạt nước bất ngờ nhưng cô gái không có phản ứng gì, chỉ chạy vội vào một góc né tránh camera.

Về phần người chồng, anh ra sức ngăn cản, yêu cầu vợ về nhà và không được làm loạn nữa. Tuy nhiên, cô vợ vẫn tiếp tục đứng từ xa mắng chửi cô gái trẻ: "Mày ngon mày bước ra đây. Cái mặt của mày giả vừa thôi. Mày cướp chồng, cướp con của tao. Bạn bè chơi với nhau mà thế à".

Bị ngăn cản, cô vợ quát chồng: "Tránh ra, vợ thì mày không bênh, mày đi bênh bồ nhí của mày".

Người phụ nữ hất cốc nước vào mặt cô gái ngồi cạnh chồng mình - Ảnh cắt từ clip

Sự việc gây xôn xao quán cafe, người xung quanh liên tục chỉ trỏ, bàn tán với ánh mắt tò mò. Người vợ sau đó đã rời khỏi quán để không gây ảnh hưởng đến người khác.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng nếu anh chồng ngoại tình thì quả thật rất đáng lên án, hành động bộc phát của người vợ có thể thông cảm được. Số khác lại nghĩ xô xát ghen tuông ở nơi công cộng chỉ khiến bản thân mình mất mặt hơn mà thôi, chuyện nhà nên đóng cửa bảo nhau thì hơn.

"Chị này còn hiền đó, nếu là người khác thì không chỉ là một cốc nước thôi đâu"; "Ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu được"; "Ai chả muốn làm vợ hiền mẹ đảm, mà mấy anh chồng lăng nhăng không cho đấy chứ"; "Không nên làm ầm ĩ nơi công cộng thế này, ảnh hưởng đến bao nhiêu người khác nữa"; "Nếu chồng ngoại tình thật, không còn tình cảm nữa thì giải thoát cho nhau, đánh ghen làm gì vừa vi phạm pháp luật vừa mệt người ra"..., dân mạng bình luận.