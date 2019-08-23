Clip nam thanh niên giả vờ ngất xỉu ăn vạ khi bạn gái đòi chia tay bị cư dân mạng ‘ném đá’ kịch liệt

Xã hội 23/08/2019 15:43

Bị bạn gái đòi chia tay, nam thanh niên giả vờ ngất xỉu để ăn vạ người yêu. Hành động của chàng trai bị không ít người mỉa mai, chỉ trích.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh giằng co, cãi nhau của một đôi nam nữ gây xôn xao mạng xã hội. Theo thông tin được một số diễn đàn chia sẻ thì nam thanh niên này bị bạn gái đòi chia tay nên giả vờ ngất xỉu, ăn vạ người yêu

Theo hình ảnh trong đoạn clip, trong lúc giằng co, chàng trai cố kéo bạn gái bắt ngồi lên xe nhưng cô gái không chịu, nhất quyết bỏ đi.

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Chàng trai ăn vạ người yêu khi bị đòi chia tay - Ảnh cắt từ clip

Khi cả hai đang đang tranh cãi, chàng trai bỗng nhiên ngã xuống đường, giãy giụa và giả vờ ngất xỉu. Ban đầu cô bạn gái ngán ngẩm định bỏ đi nhưng sau đó đã quay lại, cố kéo chàng trai dậy nhưng anh ta vẫn nằm im. Được biết, sau đó chàng trai này đã tự đứng dậy và đi lại bình thường. 

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Nam thanh niên giả vờ ngất vì bạn gái không chịu lên xe - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Chàng trai bị nhiều cư dân mạng cười nhạo và mỉa mai.

 “Đàn ông mà lại đi ăn vạ để níu kéo người yêu. Thật mất mặt cánh mày râu. Làm vậy, người yêu càng chán hơn thôi”, một cư dân mạng bình luận.

“Không lẽ cứ mỗi lần bạn gái đòi chia tay là giở trò ngất xỉu này. Chắc không phải lần đầu giở trò này nên cô gái mới ngán ngẩm, định bỏ đi. Muốn giữ người yêu thì mạnh mẽ lên nào”, một lời khuyên của người dùng mạng xã hội dành cho chàng trai. 

"Đến chán với thanh niên, không năn nỉ được thì lăn ra ăn vạ. Con gái cần một người đàn ông để bảo vệ chứ không phải cần một đứa trẻ trâu để suốt ngày phải dỗ dành. Em gái nên chia tay sớm sớm để bớt đau khổ", L.K khuyên.

Được biết sự việc trên xảy ra vào tối 22/8 vừa qua tại Khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

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Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội

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