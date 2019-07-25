Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn đã thừa nhận hành vi giết người và khai nguyên nhân gây án.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn, chiều nay (25/7) Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ nghi can Kim Thanh Bình (25 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là N.T.K.T (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Theo thông tin trên Zing, bước đầu tại cơ quan điều tra, Bình khai mình và nạn nhân có quan hệ yêu đương từ năm 2015 và chuẩn bị tổ chức đám cưới vào tháng 9 tới.

Chân dung nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn - Ảnh: NLĐ

Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua chị T. bất ngờ yêu cầu hủy hôn và đòi chia tay với Bình với lý do là cả hai không hợp nhau. Bình đã tìm mọi cách để hàn gắn nhưng không thành. Vì cho rằng chị T. có tình mới nên Bình vô cùng bực tức, lên kế hoạch sát hại người yêu rồi tự sát.

Đến sáng nay, đối tượng thủ sẵn dao trong người rồi chờ trước cửa nhà T. Nhìn thấy nạn nhân chạy xe máy đi làm, Bình liền đuổi theo. Khi chị T. chạy đến đoạn đường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Trung Lương (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) thì bị Bình đuổi kịp chặn đầu xe.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Internet

Ngay khi vừa xuống xe, chị T. còn chưa kịp nói gì thì Bình đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau khi gây án, Bình lấy xe máy chạy đến xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để nhảy cầu tự tử nhưng không thành. Sau đó đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Thương tâm: Cô gái trẻ bị người yêu đuổi theo sát hại trên cầu lúc rạng sáng ở Sài Gòn Sau khi sát hại bạn gái ở Sài Gòn, nam thanh niên định nhảy cầu tự tử tuy nhiên đã đổi ý đến công an đầu thú.

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