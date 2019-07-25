Chân dung và lời khai của nam thanh niên truy đuổi sát hại người yêu giữa đường ở Sài Gòn

Tin nóng 25/07/2019 15:23

Tại cơ quan điều tra, nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn đã thừa nhận hành vi giết người và khai nguyên nhân gây án.

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn, chiều nay (25/7) Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ nghi can Kim Thanh Bình (25 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là N.T.K.T (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh). Theo thông tin trên Zing, bước đầu tại cơ quan điều tra, Bình khai mình và nạn nhân có quan hệ yêu đương từ năm 2015 và chuẩn bị tổ chức đám cưới vào tháng 9 tới.

sat hai ban gai o sai gon 1
Chân dung nam thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn - Ảnh: NLĐ

Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua chị T. bất ngờ yêu cầu hủy hôn và đòi chia tay với Bình với lý do là cả hai không hợp nhau. Bình đã tìm mọi cách để hàn gắn nhưng không thành. Vì cho rằng chị T. có tình mới nên Bình vô cùng bực tức, lên kế hoạch sát hại người yêu rồi tự sát.

Đến sáng nay, đối tượng thủ sẵn dao trong người rồi chờ trước cửa nhà T. Nhìn thấy nạn nhân chạy xe máy đi làm, Bình liền đuổi theo. Khi chị T. chạy đến đoạn đường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Trung Lương (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) thì bị Bình đuổi kịp chặn đầu xe.

sat hai ban gai o sai gon 1
Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Internet

Ngay khi vừa xuống xe, chị T. còn chưa kịp nói gì thì Bình đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau khi gây án, Bình lấy xe máy chạy đến xã Hưng Long, huyện Bình Chánh để nhảy cầu tự tử nhưng không thành. Sau đó đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Thương tâm: Cô gái trẻ bị người yêu đuổi theo sát hại trên cầu lúc rạng sáng ở Sài Gòn

Thương tâm: Cô gái trẻ bị người yêu đuổi theo sát hại trên cầu lúc rạng sáng ở Sài Gòn

Sau khi sát hại bạn gái ở Sài Gòn, nam thanh niên định nhảy cầu tự tử tuy nhiên đã đổi ý đến công an đầu thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Sài Gòn giết người

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào