Đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng nàng dâu ngồi nhậu, bắt con trai nấu nướng hiện đang gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn.

Trước nay, mọi người không lạ gì cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi cọ, xung đột. Hiếm trường hợp nào có thể hòa thuận đến mức cùng nhau ngồi trên bàn nhậu, tâm sự chuyện thầm kín.

Thế nhưng, mới đây trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng cùng 2 con dâu ngồi nhậu, bắt con trai nấu nướng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mẹ chồng nàng dâu ngồi nhậu còn 2 người con trai nấu ăn gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip gây bão mạng xã hội, trong lúc 3 người phụ nữ ngồi “chén chú chén anh” thì 2 người con trai bận rộn dưới bếp để nấu ăn. Không chỉ vậy, bà mẹ và con dâu còn to tiếng, ra lệnh cho cả hai nhanh tay nhanh chân để 3 người phụ nữ còn tiếp tục bữa nhậu.

Hai người con trai cũng ngoan ngoãn phục vụ - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, hai "đầu bếp bất đắc dĩ" mang đĩa cá đến, cẩn thận mời mẹ và vợ ăn. Có đồ ăn, cả 3 mẹ con nhanh chóng cụng ly rôm rả.

Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, gây ra cuộc tranh cãi trên các diễn đàn.

Nhiều người cho rằng đoạn clip này được dàn dựng để câu view - Ảnh cắt từ clip

Nhiều người cho rằng dù việc các anh chồng xuống bếp nấu ăn cho gia đình không phải là chuyện hiếm nhưng không phải ai cũng có thể “phục vụ tận răng” như thế này. Chưa kể, ít có bà mẹ chồng nào chấp nhận để con trai nấu ăn cực khổ còn con dâu ngồi nhậu như vậy. Chính vì thế không ít người cho rằng đoạn clip này được dàn dựng nhằm câu view, câu like. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại khẳng định chuyện này hiếm gặp nhưng vẫn có thể xảy ra trong đời sống hằng ngày.

Mặc dù hiện tại những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng gì nhưng đoạn clip vẫn đang gây bão mạng xã hội.

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