Clip hot girl lộ mặt mộc khiến nam giới chỉ biết thảng thốt: ‘Đừng lừa dối cánh đàn ông chúng tôi nữa’

Xã hội 13/06/2018 09:59

Để trở nên xinh đẹp và cuốn hút, các cô gái phải nhờ đến các biện pháp làm đẹp khác nhau, đơn giản nhất là trang điểm. Thế nhưng việc trang điểm kỹ đến mức đánh lừa người đối diện như những cô gái trong clip dưới đây khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh tẩy trang của ba cô gái xinh đẹp khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Trong clip, các cô gái xuất hiện với một gương mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao thon gọn và đôi mắt to dễ thương. Thế nhưng chỉ sau vài bước tẩy trang, gương mặt mộc của họ thay đổi hoàn toàn.

Theo đó, chiếc mũi và phần cằm được các cô gái này dùng một loại bột đắp lên để trở nên nhỏ gọn hơn. Kèm theo đó, một lớp phấn trang điểm, lông mi giả và len góp phần làm cho nhan sắc của họ vô cùng lung linh.

Clip hot girl lộ mặt mộc khiến nam giới chỉ biết thảng thốt: ‘Đừng lừa dối cánh đàn ông chúng tôi nữa’ - Ảnh 1
Sự khác biệt trên gương mặt cô gái khiến ai cũng ngỡ ngàng, khó có thể tin được đây là cùng một người - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được một lượng lớn chia sẻ cũng như bình luận từ phía cư dân mạng, đặc biệt là nam giới.

“Cái này giống mấy cái hoá trang cho diễn viên, dùng mấy cái này trang điểm chắc không dám ra đường. Đang ngồi ăn bát phở nó lại rớt mũi với cằm vào bát thì toi”, M.L bình luận.

“Đàn ông chúng tôi sinh ra đã khổ, khi tìm được con “ghệ” ngon thế này nhưng chỉ là giả dối thì còn khổ hơn. Mà nó nâng mũi bằng bột mì à? Ảo thế”, O.B than thở.

Clip hot girl lộ mặt mộc khiến nam giới chỉ biết thảng thốt: ‘Đừng lừa dối cánh đàn ông chúng tôi nữa’ - Ảnh 2
Nhiều chị em phụ nữ cho rằng họ phải kỳ công trang điểm như vậy vì bây giờ đàn ông chỉ thích phụ nữ xinh đẹp - Ảnh cắt từ clip

“Đừng lừa dối cánh đàn ông chúng tôi nữa. Xã hội này toàn lừa gạt thì chúng tôi biết sống sao?”, H.L cảm thấy bất lực sau khi xem đoạn clip này.

“So mặt mộc của tôi với mặt mộc của họ thì tôi cũng tự tin vỗ ngực xếp mình vào top xinh gái. Xem mấy lần mà vẫn không biết họ đắp cái gì lên mặt, Cứ như xem ảo thuật, ảo diệu kinh khủng. Đến tôi xem còn thấy sốc nũa là mấy ông con trai”, T.Q sững sờ.

Cô vợ trẻ bóc phốt chuyện chồng đưa đi đẻ ‘như đi du lịch’ nhưng lại được chị em chúc mừng không ngớt

Cô vợ trẻ bóc phốt chuyện chồng đưa đi đẻ ‘như đi du lịch’ nhưng lại được chị em chúc mừng không ngớt

Đưa vợ đi đẻ, chồng chỉ mua chè ăn một mình hay ngủ ngon lành như “đi du lịch” nhưng cô vợ trẻ không ngần ngại gọi anh là “ông chồng vàng” khiến nhiều chị em ghen tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   clip sốc bí quyết trang điểm

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày