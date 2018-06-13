Clip hot girl lộ mặt mộc khiến nam giới chỉ biết thảng thốt: ‘Đừng lừa dối cánh đàn ông chúng tôi nữa’

Để trở nên xinh đẹp và cuốn hút, các cô gái phải nhờ đến các biện pháp làm đẹp khác nhau, đơn giản nhất là trang điểm. Thế nhưng việc trang điểm kỹ đến mức đánh lừa người đối diện như những cô gái trong clip dưới đây khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh tẩy trang của ba cô gái xinh đẹp khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Trong clip, các cô gái xuất hiện với một gương mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao thon gọn và đôi mắt to dễ thương. Thế nhưng chỉ sau vài bước tẩy trang, gương mặt mộc của họ thay đổi hoàn toàn.

Theo đó, chiếc mũi và phần cằm được các cô gái này dùng một loại bột đắp lên để trở nên nhỏ gọn hơn. Kèm theo đó, một lớp phấn trang điểm, lông mi giả và len góp phần làm cho nhan sắc của họ vô cùng lung linh.

Sự khác biệt trên gương mặt cô gái khiến ai cũng ngỡ ngàng, khó có thể tin được đây là cùng một người - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được một lượng lớn chia sẻ cũng như bình luận từ phía cư dân mạng, đặc biệt là nam giới.

“Cái này giống mấy cái hoá trang cho diễn viên, dùng mấy cái này trang điểm chắc không dám ra đường. Đang ngồi ăn bát phở nó lại rớt mũi với cằm vào bát thì toi”, M.L bình luận.

“Đàn ông chúng tôi sinh ra đã khổ, khi tìm được con “ghệ” ngon thế này nhưng chỉ là giả dối thì còn khổ hơn. Mà nó nâng mũi bằng bột mì à? Ảo thế”, O.B than thở.

Nhiều chị em phụ nữ cho rằng họ phải kỳ công trang điểm như vậy vì bây giờ đàn ông chỉ thích phụ nữ xinh đẹp - Ảnh cắt từ clip

“Đừng lừa dối cánh đàn ông chúng tôi nữa. Xã hội này toàn lừa gạt thì chúng tôi biết sống sao?”, H.L cảm thấy bất lực sau khi xem đoạn clip này.

“So mặt mộc của tôi với mặt mộc của họ thì tôi cũng tự tin vỗ ngực xếp mình vào top xinh gái. Xem mấy lần mà vẫn không biết họ đắp cái gì lên mặt, Cứ như xem ảo thuật, ảo diệu kinh khủng. Đến tôi xem còn thấy sốc nũa là mấy ông con trai”, T.Q sững sờ.

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