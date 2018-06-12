Cô vợ trẻ bóc phốt chuyện chồng đưa đi đẻ ‘như đi du lịch’ nhưng lại được chị em chúc mừng không ngớt

"Ông chồng vàng của em các chị ạ.

Mỗi ngày, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những bài viết bóc phốt chồng ngoại tình hay mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn với nhau khiến không ít người mất niềm tin vào hôn nhân. Hiếm hoi lắm mới có câu chuyện kể về chồng dễ thương như cô vợ trong câu chuyện dưới đây.

Đau quá nên lão nói gì cũng thấy bực mình, em bảo: anh ăn một mình đi.

9 giờ em chuyển dạ, vào bệnh viện, lúc bắt đầu có những cơn đau, chưa dồn dập lắm. Lão ngây thơ hỏi: vợ đau thế có ăn chè được không?

Thế là lão mua chè về ăn một mình thật.

Giữa các cơn đau, em quay lưng nằm chơi điện thoại. (10 phút mới đau 1 lần) thấy lão im re. Quay sang lão ngủ mất rồi, đưa vợ đi đẻ mà như đi du lịch í.

Đến cơn đau em la ầm ĩ, lão bật dậy vuốt vuốt lưng em. Lão cười: ‘căng da bụng trùng da mắt vợ ạ. Ngủ đây mát thế’.

Mở được 3, 4 phân là em đau, lê lết bò ra sàn nhà, lão bắt đầu luống cuống. ‘Vợ đau lắm không? Có chịu được không? Hay thôi về đi, không đẻ nữa'.

Dù đi theo chăm vợ đẻ nhiều giờ liền nhưng anh chồng này chưa một lần than mệt - Ảnh: Facebook

Vâng, lão làm như thích thì đẻ mà không thích nữa thì về.

Em bị đau đến tận 6 giờ tối mở hết 10 phân vẫn không sinh được, bác sĩ ra báo với chồng em tử cung cao quá, phải mổ gấp, nếu không bé sẽ bị ngạt.

Mẹ em kể, lão nghe thế ngơ cả người, kí giấy mổ xong lão lo, đi đi đi lại bên ngoài, lên tầng rồi xuống tầng suốt, loay ha loay hoay, ăn miếng cơm không nuốt được.

Mổ xong em được đưa vào phòng hồi sức chờ theo dõi, họ chỉ cho người nhà vào thăm 5 phút. Vào từng người một. Mẹ em vào trước, lão đứng ngoài cửa nhìn em, cười nhăn nhở. Vẫy tay chào kiểu hoa hậu thân thiện. Mệt quá rồi em chả thèm để ý lão luôn. Một lát mẹ em ra, lão vào, vuốt tóc em bảo: ‘Đẻ nữa không vợ? Làm phát nữa’.

Vì còn trẻ nên đôi khi anh chồng này hơi 'ngố tàu' - Ảnh: Facebook

Mệt nói không ra hơi, em bảo: ‘Anh gửi được đứa nào thì gửi đi. Tôi không đẻ nữa’.

Lão vẫn cái giọng trêu trêu: ‘ô, sao vợ không nói sớm’.

Rồi lão ríu rít kể, là ‘nãy anh gặp con, con đang khóc, anh bế, nó lại hắt hơi chứ, rồi nó cười, nó nhìn anh vợ ạ’. Kể huyên thuyên rõ nhiều, em mới thấy lão thương con lắm.

Từ khi quen lão đến giờ yêu rồi cưới, lão mà đang ngủ dở giấc thì có đánh kẻng bên tai lão cũng không dậy, có lôi xuống đất lão cũng nằm luôn mà ngủ tiếp. Thế mà nay nghe tiếng bé khóc, 4 giờ sáng lão vùng dậy pha sữa rồi ru con ngủ các chị à. Cứ nhìn con rồi cười. Ngộ lắm.

Các chị kể chuyện chồng đưa đi đẻ đi”.

Dù vậy, sự yêu thương anh dành cho vợ con khiến nhiều người phải ngưỡng mộ - Ảnh: Facebook

Câu chuyện của cô vợ trẻ đã thu hút sự chú ý của không ít chị em phụ nữ. Hầu hết mọi người đều cảm thấy ganh tỵ và ngưỡng mộ cô vợ vì dù chồng có vụng về nhưng lại hết lòng yêu thương vợ con.

“Có chồng thương như vậy là hạnh phúc rồi. Chồng mình còn vô tâm hơn, lúc vợ đau gọi dậy cũng không them dậy. Khi vợ sinh rồi, về nhà chồng chỉ mãi chơi game cũng không giúp được gì nhiều”, L.R "bóc phốt" chồng.

“Vợ chồng chị dễ thương quá, chỉ mong sau này lúc em sinh cũng được chồng yêu thương như vậy”, H.O mong ước.