Giữa hàng nghìn cặp đôi bóc phốt nhau trên mạng, có một tình yêu bình dị, đáng ngưỡng mộ thế này đây

Xã hội 11/06/2018 11:41

Mỗi ngày, trên mạng xã hội xuất hiện không ít bài viết bóc phốt người yêu, từ việc đi chơi chỉ mang một ít tiền đến việc gương mặt chẳng xinh như trên Facebook khiến cư dân mạng ngán ngẩm. Thế nhưng đâu đó vẫn có những câu chuyện tình yêu đẹp được nhiều người ngưỡng mộ như cặp đôi trong clip dưới đây.

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại đám cưới của một cặp đôi. Mặc dù chỉ là một đám cưới bình thường nhưng đã gây bão mạng vì cô dâu rất nhỏ bé, chỉ cao khoảng 1m. Trong khi đó, chú rể lại cao ráo và điển trai.

Đoạn clip được một người dùng mạng xã hội chia sẻ kèm theo dòng caption rất ngắn: “Tình yêu là cái gì đó khó giải thích” khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Mặc bộ váy đỏ, trên môi cô dâu nở nụ cười hạnh phúc. Trong khi đó, chú rể luôn nắm chặt tay vợ, ân cần cúi người mỗi khi cô nói chuyện.

Giữa hàng nghìn cặp đôi bóc phốt nhau trên mạng, có một tình yêu bình dị, đáng ngưỡng mộ thế này đây - Ảnh 1
Cô dâu, chú rể hạnh phúc nắm tay nhau trong ngày trọng đại - Ảnh cắt từ clip

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi chênh lệch về nhan sắc này khiến không ít người ngưỡng mộ. Rất nhiều cư dân mạng dù không quen biết nhưng vẫn để lại lời chúc mừng cho cặp đôi.

“Tình yêu đẹp như vậy, bây giờ thực sự rất là hiếm thấy. Hy vọng anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc, vững bước nắm tay nhau trên con đường đầy hoa”, H.T bình luận.

Giữa hàng nghìn cặp đôi bóc phốt nhau trên mạng, có một tình yêu bình dị, đáng ngưỡng mộ thế này đây - Ảnh 2
Cư dân mạng liên tục gửi lời chúc mừng đến cặp đôi - Ảnh chụp màn hình

 “Thật sự vô cùng ngưỡng mộ những tình yêu đẹp như vậy. Bây giờ, con người toàn lọc lừa nhau, hiếm lắm mới thấy nhữnh cặp đôi đẹp, đến bên nhau bỏ qua mọi khuyết điểm như thế này. Mong sau cho anh chị hạnh phúc đến răng long đầu bạc”, K.B bày tỏ sự ngưỡng mộ.

“Phụ nữ không cần phải quá xinh đẹp, quá thông minh. Chỉ cần tìm được một người có thể yêu mình thật lòng là được. Em cũng không cần người yêu, chồng mình đẹp trai hay hoàn hảo. Chỉ cần yêu em thật lòng thật dạ là được”, K.L nói.

Dù chưa có nhiều thông tin về đám cưới này nhưng đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ.

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Từ khóa:   tình yêu bình dị cô dâu lùn

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