Cô dâu cao 1m65, xinh như hot girl lấy chồng cao 80cm: Kẻ dè bỉu tham tiền, người ngưỡng mộ tình yêu đẹp

Mặc dù chỉ cao 80cm nhưng chú rể Thanh Hóa vẫn lấy được cô vợ xinh đẹp như hot girl, cao 1m65 khiến nhiều người vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.

Hôm qua (31/12/2017), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh đám cưới của chú rể 33 tuổi cao 80cm với cô dâu 28 tuổi cao 1m65 khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và tò mò. Được biết chú rể tên Chí Luận, là một người tài giỏi, thành đạt. Hiện anh đang công tác tại một nhà máy bia và chuẩn bị mở công ty riêng. Khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người cho rằng cô dâu chắc hẳn vì tiền nên mới cưới một người đàn ông như vậy. Rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận cay nghiệt về đám cưới của cặp đôi này.

Nhiều người cho rằng cô dâu lấy anh Luận chỉ vì tiền - Ảnh: Internet “Chắc hẳn lại vì tiền, chứ thử ông này nghèo rớt mồng tơi có ai thèm ngó ngàng tới không. Thời đại bây giờ, đừng mơ tới những thứ xa xỉ như tình yêu chân thực”, một trong những bình luận tiêu cực của cư dân mạng. Thế nhưng nhìn những hình ảnh hạnh phúc của cô dâu trong ngày cưới, nhiều người lại tin rằng cô lấy anh Luận vì tình yêu thật sự.

Một trang fanpage nổi tiếng đã viết về tình yêu của hai người như sau: “Chàng thì bé hạt tiêu, nàng lại như siêu mẫu. Vậy mà vẫn có thể kết thành đôi. Thế mới là tình yêu. Tình yêu là không có giới hạn. Nếu có giới hạn thì đơn giản nó đã chẳng còn là tình yêu. Happy wedding! Dù muốn dù không, chắc chắn hai bạn ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đến được với nhau như bây giờ. Mong hai bạn sẽ thật cố gắng để bảo vệ hạnh phúc ấy, và ở bên cạnh nhau cho đến hết cuộc đời này”. Ở Việt Nam có không ít cặp vợ chồng như đôi đũa lệch khiến nhiều người ngưỡng mộ và tin rằng thực sự tồn tại thứ tình yêu không phân biệt tuổi tác, chiều cao. Vượt qua bao khó khăn, cặp đôi chồng cao vợ thấp đã về chung một nhà vào tháng 8 vừa qua - Ảnh: Internet Ngày 19/8/2017, đám cưới của chú rể Văn Thủy cao gần 1m90, cô dâu Thu Hậu chỉ cao 1m40 ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Được biết cặp đôi đã phải chịu vô số lời dèm pha của người đời và sự ngăn cản từ gia đình hai bên. Thế nhưng sau tất cả, cả hai đã về chung một nhà. Thế mới thấy, giữa cuộc sống bon chen, chú trọng vật chất này vẫn còn tồn tại những câu chuyện tình yêu đẹp, không phân biệt khoảng cách.

Cô dâu xinh đẹp đẩy xe lăn cho chồng trong đám cưới ở Bắc Giang Hạnh phúc muộn màng của người đàn ông khuyết tật cùng người vợ trẻ sinh năm 1996 đã lấy không ít nước mắt của mọi người trong ngày cưới...

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