Cô dâu cao 1m65, xinh như hot girl lấy chồng cao 80cm: Kẻ dè bỉu tham tiền, người ngưỡng mộ tình yêu đẹp

Xã hội 01/01/2018 11:28

Mặc dù chỉ cao 80cm nhưng chú rể Thanh Hóa vẫn lấy được cô vợ xinh đẹp như hot girl, cao 1m65 khiến nhiều người vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.

Hôm qua (31/12/2017), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh đám cưới của chú rể 33 tuổi cao 80cm với cô dâu 28 tuổi cao 1m65 khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và tò mò.

Được biết chú rể tên Chí Luận, là một người tài giỏi, thành đạt. Hiện anh đang công tác tại một nhà máy bia và chuẩn bị mở công ty riêng. Khi thông tin này được chia sẻ, nhiều người cho rằng cô dâu chắc hẳn vì tiền nên mới cưới một người đàn ông như vậy. Rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận cay nghiệt về đám cưới của cặp đôi này.

Cô dâu cao 1m65, xinh như hot girl lấy chồng cao 80cm: Kẻ dè bỉu tham tiền, người ngưỡng mộ tình yêu đẹp - Ảnh 1
Nhiều người cho rằng cô dâu lấy anh Luận chỉ vì tiền - Ảnh: Internet

“Chắc hẳn lại vì tiền, chứ thử ông này nghèo rớt mồng tơi có ai thèm ngó ngàng tới không. Thời đại bây giờ, đừng mơ tới những thứ xa xỉ như tình yêu chân thực”, một trong những bình luận tiêu cực của cư dân mạng.

Thế nhưng nhìn những hình ảnh hạnh phúc của cô dâu trong ngày cưới, nhiều người lại tin rằng cô lấy anh Luận vì tình yêu thật sự.

Một trang fanpage nổi tiếng đã viết về tình yêu của hai người như sau: “Chàng thì bé hạt tiêu, nàng lại như siêu mẫu. Vậy mà vẫn có thể kết thành đôi. Thế mới là tình yêu. Tình yêu là không có giới hạn. Nếu có giới hạn thì đơn giản nó đã chẳng còn là tình yêu. Happy wedding! Dù muốn dù không, chắc chắn hai bạn ấy đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có thể đến được với nhau như bây giờ. Mong hai bạn sẽ thật cố gắng để bảo vệ hạnh phúc ấy, và ở bên cạnh nhau cho đến hết cuộc đời này”.

Ở Việt Nam có không ít cặp vợ chồng như đôi đũa lệch khiến nhiều người ngưỡng mộ và tin rằng thực sự tồn tại thứ tình yêu không phân biệt tuổi tác, chiều cao.

Cô dâu cao 1m65, xinh như hot girl lấy chồng cao 80cm: Kẻ dè bỉu tham tiền, người ngưỡng mộ tình yêu đẹp - Ảnh 2
Vượt qua bao khó khăn, cặp đôi chồng cao vợ thấp đã về chung một nhà vào tháng 8 vừa qua - Ảnh: Internet

Ngày 19/8/2017, đám cưới của chú rể Văn Thủy cao gần 1m90, cô dâu Thu Hậu chỉ cao 1m40 ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Được biết cặp đôi đã phải chịu vô số lời dèm pha của người đời và sự ngăn cản từ gia đình hai bên. Thế nhưng sau tất cả, cả hai đã về chung một nhà.

Thế mới thấy, giữa cuộc sống bon chen, chú trọng vật chất này vẫn còn tồn tại những câu chuyện tình yêu đẹp, không phân biệt khoảng cách.

Cô dâu xinh đẹp đẩy xe lăn cho chồng trong đám cưới ở Bắc Giang

Cô dâu xinh đẹp đẩy xe lăn cho chồng trong đám cưới ở Bắc Giang

Hạnh phúc muộn màng của người đàn ông khuyết tật cùng người vợ trẻ sinh năm 1996 đã lấy không ít nước mắt của mọi người trong ngày cưới...

Xem thêm
Từ khóa:   cặp đôi đũa lệch chú rể cao 80cm tình yêu đũa lệch

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 31 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày