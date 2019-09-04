Clip chồng đập chén, mắng chửi vợ trước mặt 3 con nhỏ trong bữa cơm khiến chị em xót xa: ‘Phận đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng’

Xã hội 04/09/2019 16:05

Ngay trong bữa ăn, người chồng mắng chửi vợ, đập chén cơm trước mặt 3 con nhỏ khiến chị em không khỏi bức xúc. Tuy nhiên, một số người cho rằng chị vợ cũng có lỗi trong chuyện này.

Là phụ nữ, ai cũng mong mình sẽ lấy được một người chồng tốt, có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Thế nhưng không phải ai cũng được như mong ước. Trong cuộc sống hôn nhân, không ít người chồng mắng chửi vợ thậm chí là đánh đập chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.

chong mang chui vo 1
Người chồng mắng chửi vợ trong bữa ăn - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người chồng đập chén cơm, mắng chửi vợ ngay trong bữa ăn trước mặt các con nhỏ. Theo hình ảnh trong clip, có thể vì mâu thuẫn gia đình mà người vợ liên tục cằn nhằn chồng trong bữa ăn. Sau một hồi im lặng, người chồng trở nên cáu gắt, đập vỡ chén cơm ngay trước mặt các con. 3 đứa trẻ chứng kiến sự việc vì quá sợ hãi nên đã lùi ra xa.

chong mang chui vo 2
Nhìn thấy cha mẹ cãi nhau, đập chén cơm trong bữa ăn, những đứa trẻ vô cùng sợ hãi - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng xót xa, thương cảm cho chị vợ. Nhưng bên cạnh đó, không ít người cho rằng chị vợ cũng có một phần lỗi trong vụ việc vì liên tục cằn nhằn chồng khi ăn cơm.

chong mang chui vo 3
Hai vợ chồng vẫn tiếp tục cãi nhau sau khi người chồng đập chén cơm - Ảnh cắt từ clip

“Tội nghiệp nhất là 3 đứa nhỏ, nhìn chúng bất an, sợ hãi khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau mà tội ghê. Người lớn dù có thế nào đi nữa cũng đừng lớn tiếng trước mặt con nhỏ như vậy”, bình luận của một cư dân mạng.

“Mình thấy trong vụ này chị vợ cũng có lỗi không ít. Trong bữa ăn, cứ cằn nhằn chồng như vậy thử hỏi ai không bực mình. Cuộc sống vợ chồng muốn cơm lành, canh ngọt thì mỗi người nhịn một ít”, một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên.

"Đúng là phận đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Gặp phải ông chồng nóng tính, hay cáu gắt thì gia đình chẳng được bữa nào yên ấm. Cưới được anh chồng hiền lành, yêu thương vợ thì sung sướng cả đời", một bà mẹ bỉm sữa chia sẻ ý kiến.

Chồng võ sư đánh vợ mới sinh con 2 tháng phân trần: 'Tôi có tát cô ấy vài cái, chứ có gì đâu mà cứ ầm ĩ lên'

Chồng võ sư đánh vợ mới sinh con 2 tháng phân trần: 'Tôi có tát cô ấy vài cái, chứ có gì đâu mà cứ ầm ĩ lên'

Liên quan đến vụ việc người chồng đánh vợ ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, mới đây người chồng trong đoạn clip đã lên tiếng phân trần.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn gia đình nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 37 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản