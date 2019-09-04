Ngay trong bữa ăn, người chồng mắng chửi vợ, đập chén cơm trước mặt 3 con nhỏ khiến chị em không khỏi bức xúc. Tuy nhiên, một số người cho rằng chị vợ cũng có lỗi trong chuyện này.

Là phụ nữ, ai cũng mong mình sẽ lấy được một người chồng tốt, có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Thế nhưng không phải ai cũng được như mong ước. Trong cuộc sống hôn nhân, không ít người chồng mắng chửi vợ thậm chí là đánh đập chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Người chồng mắng chửi vợ trong bữa ăn - Ảnh cắt từ clip Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người chồng đập chén cơm, mắng chửi vợ ngay trong bữa ăn trước mặt các con nhỏ. Theo hình ảnh trong clip, có thể vì mâu thuẫn gia đình mà người vợ liên tục cằn nhằn chồng trong bữa ăn. Sau một hồi im lặng, người chồng trở nên cáu gắt, đập vỡ chén cơm ngay trước mặt các con. 3 đứa trẻ chứng kiến sự việc vì quá sợ hãi nên đã lùi ra xa.

Nhìn thấy cha mẹ cãi nhau, đập chén cơm trong bữa ăn, những đứa trẻ vô cùng sợ hãi - Ảnh cắt từ clip Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Ai nấy đều tỏ ra vô cùng xót xa, thương cảm cho chị vợ. Nhưng bên cạnh đó, không ít người cho rằng chị vợ cũng có một phần lỗi trong vụ việc vì liên tục cằn nhằn chồng khi ăn cơm. Hai vợ chồng vẫn tiếp tục cãi nhau sau khi người chồng đập chén cơm - Ảnh cắt từ clip “Tội nghiệp nhất là 3 đứa nhỏ, nhìn chúng bất an, sợ hãi khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau mà tội ghê. Người lớn dù có thế nào đi nữa cũng đừng lớn tiếng trước mặt con nhỏ như vậy”, bình luận của một cư dân mạng.

“Mình thấy trong vụ này chị vợ cũng có lỗi không ít. Trong bữa ăn, cứ cằn nhằn chồng như vậy thử hỏi ai không bực mình. Cuộc sống vợ chồng muốn cơm lành, canh ngọt thì mỗi người nhịn một ít”, một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên. "Đúng là phận đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Gặp phải ông chồng nóng tính, hay cáu gắt thì gia đình chẳng được bữa nào yên ấm. Cưới được anh chồng hiền lành, yêu thương vợ thì sung sướng cả đời", một bà mẹ bỉm sữa chia sẻ ý kiến.

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