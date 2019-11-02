Clip chàng trai chia sẻ bí quyết dỗ dành bạn gái khiến chị em phải liên tục gọi tên người yêu vào học hỏi

Xã hội 02/11/2019 11:46

Đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai dùng món quà độc đáo tặng bạn gái để làm lành đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Phải làm gì khi bạn gái giận dỗi là câu hỏi khiến cánh mày râu không khỏi đau đầu. Có người năn nỉ ỉ ôi, có anh quyết cãi lý để giành phần thắng, có người lại chọn cách im lặng để bạn gái phải xin lỗi trước… Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip được xem là “bí kíp” để các chàng trai dỗ dành bạn gái và chắc chắn được tha thứ.

Chỉ dài chưa đến 15 giây nhưng đoạn clip đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Theo hình ảnh trong đoạn clip, chàng trai mặc áo khoác đen cầm một thỏi son đi đến đưa cho người yêu. Tuy nhiên, khi cô bạn gái kéo thỏi son ra thì vẫn còn rất nhiều thỏi son khác được dán lại với nhau.

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Chàng trai bí mật giấu món quà tặng bạn gái trong áo khoác...
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... và đưa bạn gái để dỗ dành - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Cách làm của chàng trai được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Nhiều người cho rằng phương pháp xin lỗi hữu hiệu với tất cả chị em chính là đây. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đoạn clip này được dàn dựng để câu view.

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Tuy nhiên, đằng sau còn rất nhiều thỏi son khác - Ảnh cắt từ clip
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Đoạn clip của chàng trai Trung Quốc này đang gây bão mạng xã hội nhiều ngày qua - Ảnh cắt từ clip

“Đúng là bạn trai nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng. Mấy ông chồng nên học hỏi để còn biết đường mà xin lỗi vợ đây này”, T.T hết lời khen ngợi cách dỗ dành bạn gái của chàng trai.

“Mình đang cố nghĩ đó là hàng giả để giảm bớt sự ghen tỵ trong lòng. Ước gì bạn trai mình chỉ tinh tế bằng một nửa của người ta thôi là hạnh phúc lắm rồi”, V.N ghen tỵ với cô gái trong clip.

Hiện đoạn clip gây bão mạng xã hội của chàng trai Trung Quốc vẫn đang được cư dân mạng đặc biệt là chị em phụ nữ chia sẻ nhiệt tình.

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