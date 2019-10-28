Cười ngất với đoạn clip ông bố mê điện thoại bị con trai 'troll sấp mặt'

Đoạn clip hài hước ghi lại cảnh ông bố bị con nhỏ troll khiến người xem không nhịn được cười. Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip được chia sẻ liên tục.
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Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa vô cùng thích thú với đoạn clip hài hước ghi lại cảnh cậu bé khoảng 2 - 3 tuổi "trừng phạt" ông bố mê điện thoại.
Theo hình ảnh trong clip, ông bố đang nằm lướt điện thoại thì được cậu con trai cưng chạy tới đút cho 1 quả nho. Anh tỏ ra vô cùng vui mừng, liên tục ôm hôn con trai. Tuy nhiên, người bố không biết quả nho đó đã được con trai đem rửa ở chậu nước rửa chân của mẹ. Sau khi troll bố, cậu bé vui vẻ lấy một quả nho khác để ăn. Sự lém lỉnh của bé khiến người xem không khỏi bật cười.
Nhiều người xem hài hước cho rằng ông bố trẻ nếu phát hiện sự thật đằng sau chắc sẽ “tức sôi máu”.
Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, cậu bé khá thông minh, hài hước khi nghĩ ra trò này để chơi khăm bố mình. Số khác lại cho rằng chính người mẹ đã chỉ đạo con trai "troll" bố để trừng phạt thói quen nghiện điện thoại.
“Tình nghĩa bố con chắc có bền lâu, thương ông bố thật sự. Không biết ở nhà ông bố phải chịu biết bao nhiêu trò của cậu bé lém lỉnh này nữa”, K.N bình luận.
“Chắc chị vợ dạy con làm vậy để trừng trị ông chồng mê game đây mà. Đây là một cách tốt để các bà vợ học tập đó”, một bình luận của cư dân mạng.
Mặc dù chưa có thông tin gì thêm về gia đình thú vị này nhưng đoạn clip trên vẫn đang được mọi người chia sẻ và bình luận liên tục.