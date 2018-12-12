Clip bé gái hát 'Em yêu ông Park Hang Seo' gây sốt mạng trước thềm chung kết AFF Cup

Xã hội 12/12/2018 11:00

Với ca từ mộc mạc, gần gũi được thể hiện bởi giọng ca trong trẻo, vui tươi của bé gái, ca khúc "Em yêu ông Park Hang Seo" nhanh chóng được cư dân mạng yêu thích và chia sẻ rầm rộ.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh bé gái 6 tuổi hát vang ca khúc "Em yêu ông Park Hang Seo". Với ca từ mộc mạc, gần gũi được thể hiện bởi giọng ca trong trẻo, vui tươi của bé gái, ca khúc "Em yêu ông Park Hang Seo" nhanh chóng được cư dân mạng yêu thích và chia sẻ rầm rộ.

Clip bé gái 6 tuổi hát ca khúc "Em yêu ông Park Hang Seo" gây sốt trước thềm AFF Cup

Đây là sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trung Hà và nhà thơ Công Nguyện (cùng ngụ TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Bé gái thể hiện ca khúc này là Đinh Thái Linh (6 tuổi, con của nhạc sĩ Đinh Trung Hà). 

Nhạc sĩ Đinh Trung Hà cho rằng thành công của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay có sự đống góp vô cùng to lớn của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Bài hát này chính là món quà tinh thần mà nhạc sĩ Đinh Trung Hà đại diện người hâm mộ Việt Nam gửi đến HLV Park, tiếp thêm chút động lực để ông Park tiếp tục dẫn dắt các tuyển thủ Việt Nam gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Clip bé gái hát 'Em yêu ông Park Hang Seo' gây sốt mạng trước thềm chung kết AFF Cup - Ảnh 1
HLV Park Hang-seo chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ - Ảnh: Facebook

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, bài hát "Em yêu ông Park Hang Seo" đã nhận về vô số bình luận yêu thích từ cộng đồng mạng.

"Bài hát rất hay và ý nghĩa"; "Bé gái đáng yêu quá"; "Cảm ơn ông Park Hang-seo đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến thành công ngày hôm nay"; "Bài hát quá dễ thương"..., cư dân mạng bày tỏ tình cảm với HLV Park cùng bài hát vô cùng ý nghĩa trước thềm chung kết AFF Cup. 

Nhạc sĩ Đinh Trung Hà sinh năm 1974, hiện là Phó trưởng đoàn dân gian dân tộc Chăm - Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, tỉnh Bình Thuận.

Clip bé gái hát 'Em yêu ông Park Hang Seo' gây sốt mạng trước thềm chung kết AFF Cup - Ảnh 2

Ông đã sáng tác nhiều ca khúc mang âm hưởng Chăm như Hồn Chăm, Ghi năng vào hội, Vũ điệu Siva…; ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên có Vũ điệu công chiêng, được các ca sĩ nổi tiếng như H’Zina Bya, Mỹ Như, Blin, Ya Suy biểu diễn…

"Bầu" Đức chi 800 triệu đồng/tháng trả lương cho HLV Park Hang Seo

"Bầu" Đức chi 800 triệu đồng/tháng trả lương cho HLV Park Hang Seo

Ông Đoàn Nguyên Đức (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) là người tài trợ toàn bộ tiền để VFF trả lương cho HLV Park Hang Seo. Số tiền mỗi tháng ông Đức chuyển cho VFF là 800 triệu đồng.

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