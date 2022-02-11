Chuyện xúc động đằng sau bức ảnh gây bão MXH về cậu học sinh khóc mếu máo, giằng co với cô giáo ngày khai giảng

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh một cậu học sinh đang khóc mếu máo khi bị cô giáo kéo vào lớp nhận được lượt tương tác vô cùng lớn, lên đến hơn 50.000 lượt thích cùng nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều cư dân mạng ví von cảnh tượng này khá hài hước, giống với tâm trạng của nhiều học sinh khi phải quay trở lại trường học trực tiếp sau kì nghỉ Tết và thời gian học online tại nhà vì tình hình dịch bệnh.

Trong bức ảnh, cậu học sinh mặc áo sơ mi trắng tươm tất đang cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi cô giáo. Cả hai cô trò cứ giằng co qua lại nhưng cuối cùng, cô giáo cũng bế được học sinh của mình đi vào trong nụ cười tươi.