Chuyện xúc động đằng sau bức ảnh gây bão MXH về cậu học sinh khóc mếu máo, giằng co với cô giáo ngày khai giảng

Xã hội 11/02/2022 09:28

Hình ảnh cậu bé gào khóc, mếu máo ngày khai giảng lan truyền trên mạng xã hội gây xúc động mạnh khi biết câu chuyện đằng sau.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh một cậu học sinh đang khóc mếu máo khi bị cô giáo kéo vào lớp nhận được lượt tương tác vô cùng lớn, lên đến hơn 50.000 lượt thích cùng nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều cư dân mạng ví von cảnh tượng này khá hài hước, giống với tâm trạng của nhiều học sinh khi phải quay trở lại trường học trực tiếp sau kì nghỉ Tết và thời gian học online tại nhà vì tình hình dịch bệnh. 

Trong bức ảnh, cậu học sinh mặc áo sơ mi trắng tươm tất đang cố gắng vùng vẫy, thoát khỏi cô giáo. Cả hai cô trò cứ giằng co qua lại nhưng cuối cùng, cô giáo cũng bế được học sinh của mình đi vào trong nụ cười tươi. 

Chuyện xúc động đằng sau bức ảnh gây bão MXH về cậu học sinh khóc mếu máo, giằng co với cô giáo ngày khai giảng - Ảnh 1
Bức ảnh nhận được lượt tương tác vô cùng lớn từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Nhìn hình ảnh, ai cũng phải bật cười. Tuy nhiên, có một câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh này mà ít người biết. Theo thông tin của VTC news, được biết, cậu học sinh học tại trường PTCS Xã Đàn - ngôi trường giảng dạy học sinh khuyết tật nghe, nói ở Hà Nội.

Do lần đầu được đến lớp, cậu học trò có nhiều bỡ ngỡ. Được biết sau đó, nhờ sự giúp đỡ của bố và cô giáo, cậu bé cũng vào trường dự lễ khai giảng cùng các bạn. Em Trần Thu Phương - học sinh lớp 7B, trường PTCS Xã Đàn chia sẻ:

"Em bị điếc bẩm sinh. Em buồn vì không trò chuyện được những người bình thường. Nhưng ở ngôi trường này, có nhiều bạn bè cùng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu nên em cảm thấy rất vui và tự tin lên rất nhiều".

Chuyện xúc động đằng sau bức ảnh gây bão MXH về cậu học sinh khóc mếu máo, giằng co với cô giáo ngày khai giảng - Ảnh 2
Cậu học trò vẫn gào khóc không dừng khi được cô giáo bế vào trường- Ảnh: Internet

 

Thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Hoan cũng chia sẻ: "Nhà trường đã chuẩn bị thật kỹ cho ngày khai giảng năm học mới vui tươi, không thả bóng bay để bảo vệ môi trường, phát biểu trang trọng nhưng ngắn gọn, súc tích và dành nhiều thời gian cho các con vui chơi. Tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh khiếm thính thể hiện sự hòa nhập, nhân ái".

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