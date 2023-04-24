Lấy hai con làm động lực, người mẹ bước ra đám đông mặc kệ những ánh nhìn, thậm chí live stream bán hàng bằng khuôn mặt đầy sẹo. Muốn rũ bỏ quá khứ, chị rời quê Phú Yên vào TP HCM, mở một tiệm may như trước nay vẫn làm. Người phụ nữ nổi tiếng trong cộng đồng người bị bỏng vì truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ, trực tiếp tư vấn, hỗ trợ họ trong quá trình điều trị.

Theo nguồn tin từ VnExpress cho biết khoảng bốn năm trước chồng cũ của chị Lê Thị Kim Ngân (35 tuổi) đã khủng hoảng khi bị chủ nợ liên tục đến đòi tiền, anh đã nghĩ quẩn và dùng xăng cố ý thiêu rụi căn nhà, cùng vợ con quyên sinh. Chị kéo được hai con ra ngoài. Hai đứa trẻ bình an, chị may mắn thoát chết nhưng bị bỏng 92% cơ thể. Tỉnh dậy trên giường bệnh, chị nén đau tập đứng, tập đi.

Cũng như chị Ngân, anh Nguyễn Văn Minh (33 tuổi) bị bỏng nặng sau sự cố cháy bình xăng xe máy. Chị Ngân biết người bạn trai ít tuổi hơn mình này sau lần đọc bài viết kêu gọi hỗ trợ anh trên mạng xã hội.

''Sau cơn mưa trời lại sáng'' cùng với chị Lê Thị Kim Ngân và cuộc tình mới vô cùng hạnh phúc.

Chị Ngân và anh Minh từ những người bạn đồng cảm đến lúc yêu thương nhau thật lòng. - Ảnh: Vietnamnet

Biết anh Minh cũng ở Củ Chi, chị đến bệnh viện thăm với ý định hỗ trợ tinh thần, giúp “đứa em trai từng bước vượt qua nỗi đau thương tật”. Tuy vậy, chị không gặp được anh. Mấy tháng sau, anh Minh vô tình thấy chị trên mạng xã hội. Anh liên hệ và cả hai có lần đầu tiên trò chuyện với nhau.

Chị Ngân và anh Minh hiện tại cùng nhau chia sẻ công việc kinh doanh để nuôi dạy hai con. - - Ảnh: Vietnamnet

Lúc ấy, chị Ngân chưa có cảm tình ngay với anh Minh. Thậm chí, chị còn làm mai anh cho một cô bạn cũng bị bỏng của mình. Mỗi khi có dịp, chị đều cố gắng gán ghép hai người này với nhau.

Chị chia sẻ với PV Vietnamnet: “Thế mà cuối cùng, chúng tôi lại đến với nhau dẫu chưa nói với nhau lời yêu thương nào. Minh không ngọt ngào, lãng mạn nhưng tôi cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình qua từng hành động, cử chỉ...".

Câu chuyện tình truyền cảm hứng cho rất nhiều người của chị Ngân và anh Minh. - Ảnh: VnExpress

Ngồi phía đối diện, anh Minh bẽn lẽn khi nghe chị Ngân nhắc đến chuyện tình lệch tuổi của mình. Anh thừa nhận đã yêu người phụ nữ hơn tuổi trước khi biết liệu mình có được đón nhận hay không. Đến bây giờ, anh vẫn ngỡ ngàng trước hạnh phúc bất ngờ ấy.

Cuối cùng, sau những mất mát không thể kể hết bằng lời, giờ đây, chị yêu cuộc sống và thực sự cảm thấy hạnh phúc. Chị chia sẻ: “Có nhau, chúng tôi tự tin hơn khi đi ra đường. Trước đây, khi một mình ra đường, mọi người hay nhìn những người như chúng tôi với ánh mắt soi mói”.

“Bây giờ, khi đi cùng nhau, người ta không nhìn như vậy nữa. Ở nhà, chúng tôi san sẻ cho nhau mọi việc từ kinh doanh đến chăm sóc con, dạy dỗ các con… Thật lòng mà nói, cả hai cùng thấy bản thân tốt hơn khi ở bên nhau”, chị tâm sự thêm cùng phóng viên Vietnamnet.