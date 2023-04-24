Khởi tố đối tượng sát hại mẹ kế trong phòng trọ ở Bình Dương

Xã hội 24/04/2023 13:47

Trong quá trình điều tra, làm rõ động cơ gây án của Nguyễn Thị Mỹ Chung, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy Chung có nhiều dấu hiệu nghi tâm thần.

Dẫn tin từ Zingnews, ngày 24/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chung (SN 1986, quê Vĩnh Long) về hành vi “Giết người”. Các quyết định đều được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 14/4, Chung gọi điện thoại thông báo cho cha mình và cơ quan công an biết việc mình đã ra tay sát hại mẹ kế là bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1964, quê Đắk Lắk) tại phòng trọ trên đường D9, thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Có mặt tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện bà Nguyệt đã tử vong, trong phòng trọ có Chung ngồi cạnh nạn nhân.

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Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Chung - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 21/4, liên quan đến vụ người mẹ kế bị giết hại trong phòng trọ ở TP Thủ Dầu Một, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với nghi phạm.

Trong quá trình điều tra, làm rõ động cơ gây án của Nguyễn Thị Mỹ Chung, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy Chung có nhiều dấu hiệu nghi tâm thần.

Trước đó, nghi phạm đã đi nước ngoài, nhưng bị đuổi về nước.

 

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