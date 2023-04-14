Vụ con gái sát hại mẹ kế ở Bình Dương: Nghi phạm gây án rồi gọi điện báo cho cha

Xã hội 14/04/2023 15:06

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hiện đang phong toả hiện trường để phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân người phụ nữ chết trong phòng trọ.

Dẫn tin từ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tới trưa ngày 14/4, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường để phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân người phụ nữ chết trong phòng trọ, có dấu hiệu bị sát hại.

Sáng cùng ngày, người đàn ông ngoài 60 tuổi đang ở công ty thì nhận được điện thoại của con gái nói là đã sát hại bà Nguyễn Thị N (58 tuổi, quê Đắk Lắk, người tình của ông).

Vụ con gái sát hại mẹ kế ở Bình Dương: Nghi phạm gây án rồi gọi điện báo cho cha - Ảnh 1
Vụ việc xảy ra trên đường D9, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương - Ảnh: Zing

Người đàn ông nghe vậy liền gọi về cho chủ trọ trên đường D9, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một (nơi ông này thuê trọ) nhờ kiểm tra giúp.

Sau đó công an địa phương tới kiểm tra thì phát hiện bà N đã chết, trên người có vết thương. Cũng trong phòng trọ này có một cô gái.

Công an sau đó đưa cô gái này về để lấy lời khai.

Vụ con gái sát hại mẹ kế ở Bình Dương: Nghi phạm gây án rồi gọi điện báo cho cha - Ảnh 2
Hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa - Ảnh: Vietnamnet

Bà N và người đàn ông này có quan hệ tình cảm rồi thuê trọ sống chung. Hôm qua người con gái của ông này từ quê Vĩnh Long lên thăm cha rồi ở lại trong phòng trọ. Tối qua người đàn ông đi làm bảo vệ, phòng trọ chỉ còn lại bà N và con chồng.

Dẫn tin từ Zing News, qua điều tra ban đầu, người dân phát hiện nạn nhân chết trong phòng trọ với nhiều vết thương. Nghi phạm lúc này ở trong phòng, trên người dính máu.

Hiện tại, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Án mạng rúng động ở Bình Dương: Con gái sát hại mẹ trong phòng trọ

Án mạng rúng động ở Bình Dương: Con gái sát hại mẹ trong phòng trọ

Vào ngày 14/4, lãnh đạo UBND phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng.

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