Chuyến bay delay không có lấy 1 lời than vãn: 159 hành khách nhường chỗ cho 'quả tim' hiến tạng, gieo mầm sự sống mới

Xã hội 07/07/2023 17:21

159 hành khách bay tới Huế đã phải chờ đợi 23 phút để được cất cánh. Tuy nhiên chuyến bay ấy lại không có bất kỳ một lời than vãn, chê trách nào.

Đó có lẽ là chuyến bay không bao giờ quên của 159 hành khách. Khi trên máy bay hôm ấy chở theo 1 "hành khách đặc biệt" - 1 trái tim - 1 sự sống.

Theo thông tin chia sẻ từ fanpage của hãng hàng không BamBoo, ngày hôm qua (6/7), chuyến bay của hãng mang số hiệu QH1201 bay từ Hà Nội về Huế, chở theo 159 hành khách dự kiến cất cánh lúc 19h45.

Chuyến bay delay không có lấy 1 lời than vãn: 159 hành khách nhường chỗ cho 'quả tim' hiến tạng, gieo mầm sự sống mới - Ảnh 1
Bài đăng chia sẻ về chuyến bay mang số hiệu QH1201 bay từ Hà Nội về Huế 

Tuy nhiên, khi toàn bộ hành khách đã lên máy bay chuẩn bị cất cánh thì phi hành đoàn thông báo delay thêm 23 phút nữa. Lý do được phía phi hành đoàn thông báo có lẽ sẽ không 1 vị khách nào từ chối - chờ đợi một trái tim, từ một người hiến tặng ở Hà Nội, đưa gấp về Huế để ghép cho người bị bệnh tim.

"Mong rằng bạn sẽ không phiền lòng và mệt mỏi. Bởi có một cuộc đời ở Huế, đêm nay, hi vọng sẽ được viết tiếp, nhờ một trái tim đã gấp gáp chạy đua với thời gian để lên máy bay cùng chúng ta, cùng ê kip ghép tạng, bền bỉ từng nhịp đập đợi hạ cánh và đến được tới cửa phòng cấp cứu. Ngày hôm nay, 23 phút quý giá của bạn có thể sẽ làm nên kì tích", lời thông báo của tiếp viên hãng đã khiến hàng trăm hành khách có mặt trên chuyến bay vô cùng xúc động và sẵn sàng chờ đợi dù từ trước đến nay delay luôn là một thông báo khiến bất kỳ ai chọn lựa phương tiện di chuyển là máy bay cảm thấy khó chịu và phiền hà. 

Chuyến bay delay không có lấy 1 lời than vãn: 159 hành khách nhường chỗ cho 'quả tim' hiến tạng, gieo mầm sự sống mới - Ảnh 2
 Chuyến bay có hành khách đặc biệt - 1 trái tim - 1 sự sống

Được biết, trái tim lấy từ người hiến tạng do chết não ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo tính toán ban đầu từ, ca phẫu thuật sẽ hoàn thành và việc đưa trái tim sẽ lên cùng giờ bay để đưa về Huế cho kịp. Tuy nhiên cuộc phẫu thuật lấy tạng đã lâu hơn dự kiến. Hãng bay đã quyết định tạm hoãn việc cất cánh của máy bay để đợi trái tim.

Chuyến bay delay không có lấy 1 lời than vãn: 159 hành khách nhường chỗ cho 'quả tim' hiến tạng, gieo mầm sự sống mới - Ảnh 3

Chuyến bay delay không có lấy 1 lời than vãn: 159 hành khách nhường chỗ cho 'quả tim' hiến tạng, gieo mầm sự sống mới - Ảnh 4
 Hành khách nhường chỗ cho trái tim của bệnh nhân hiến tạng

Sau khi lấy được tim, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã cấp tốc đi thẳng ra sân bay Nội Bài để lên máy bay. Theo chia sẻ mới nhất từ fanpage hãng hàng không, trái tim sau khi xuống sân bay Phú Bài - Huế đã được đưa lên xe cấp cứu chạy thẳng về Bệnh viện Trung ương Huế. Sau hơn một giờ phẫu thuật, trái tim đã đập trở lại trong lòng ngực người được ghép ở Huế.

Chuyến bay delay không có lấy 1 lời than vãn: 159 hành khách nhường chỗ cho 'quả tim' hiến tạng, gieo mầm sự sống mới - Ảnh 5
Thông báo vô cùng ý nghĩa đến từ Fanpage của hãng hàng không BamBoo 

Bài đăng của hàng hàng không đã ngay lập tức nhận về nhiều lời cảm ơn đầy xúc động của cư dân mạng. Không cùng đi trên chuyến bay ấy, song ai cũng hạnh phúc bởi chỉ chờ đợi vỏn vẹn 23 phút nhưng một sự sống đã quay trở lại. Và cũng chỉ với 23 phút delay ấy, những hành khách trên chuyến bay thật sự đã làm nên kỳ tích như lời tiếp viên đã nói.

Ảnh: FanPage BamBoo Airways 

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