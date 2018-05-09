Chuyện bất ngờ đằng sau thùng tiền 'Nếu bạn gặp khó khăn hãy lấy 3 tờ' được dân mạng chia sẻ rầm rộ

Xã hội 09/05/2018 11:14

Hình ảnh thùng tiền "Nếu bạn gặp khó khăn hãy lấy 3 tờ" gây xôn xao cộng đồng mạng suốt hai ngày qua. Tuy nhiên mới đây lại có thông tin đây chỉ là chiêu trò PR của một phòng khám Trung Quốc từng có nhiều sai phạm trong quá khứ khiến nhiều người bất ngờ và hoang mang.

Với những ai đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, không khó để bắt gặp những hình ảnh đẹp, đậm tính nhân văn như trà đá miễn phí dành cho những người bán vé số, sửa xe miễn phí cho người nghèo, quần áo từ thiện, những quán cơm 2 ngàn dành cho sinh viên và người lao động... Tất cả những điều này tạo nên hình ảnh con người Sài Gòn thân thiện, đáng yêu trong mắt người dân cả nước và những vị khách du lịch.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau hình ảnh một thùng tiền lẻ được đặt trên vỉa hè đường Tô Hiến Thành (quận 10) với dòng chữ "Nếu bạn gặp khó khăn hãy lấy 3 tờ". Dù giá trị các tờ tiền không lớn nhưng hành động ý nghĩa này chắc chắn sẽ giúp đỡ được rất nhiều người nếu họ lỡ gặp phải một tình huống bất ngờ nào trên đường mà không có cách xoay sở.

Chuyện bất ngờ đằng sau thùng tiền 'Nếu bạn gặp khó khăn hãy lấy 3 tờ' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 1
Thùng tiền từ thiện nhận được hàng chục ngàn like, bình luận và chia sẻ - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên cách đây ít giờ, tài khoản Facebook T.V.T. đã viết status khá dài đăng tải sự thật đằng sau thùng tiền này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Theo anh T., phòng khám của thùng tiền từ thiện có rất nhiều lùm xùm như từng có bác sĩ người Trung Quốc hành nghề, hai lần bị thanh tra Sở Y tế xử phạt tổng cộng 248 triệu đồng và bị bệnh nhân phản ánh "vẽ bệnh", "làm giá". Cùng với đó, vào ngày 9/11/2017, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra phòng khám và yêu cầu nơi này tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Chuyện bất ngờ đằng sau thùng tiền 'Nếu bạn gặp khó khăn hãy lấy 3 tờ' được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh 2
Thông tin thùng tiền từ thiện chỉ là chiêu PR cho phòng khám từng có nhiều sai phạm trong quá khứ khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: Facebook

Trước thông tin dùng thùng tiền từ thiện để "lấp liếm" những sai phạm trong quá khứ, đại diện phòng khám trên đã bày tỏ, hành động này xuất phát hoàn toàn từ cái tâm. Vị này mong mọi người hãy tự đến phòng khám để nhìn nhận khách quan, tránh bị ảnh hưởng bởi những tin đồn tiêu cực.

Sự việc trên cũng tạo ra luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Facebooker T.V.T. đã tỏ rõ quan điểm: "Sau khi bị phạt vì hoạt động không giấy phép, bị dư luận lên án tẩy chay, phòng khám này đã phù phép đổi tên và bây giờ thì vì người nghèo, phát cho 15k. Mình tin lòng tốt ở thành phố kềnh càng này, mình tin lòng tốt sẽ cứu rỗi cư dân nơi đây, nhưng mình không tin lòng tốt của một đơn vị y tế "hút máu" cả bệnh nhân khó khăn nhất và đầy rẫy dấu hiệu lừa đảo, mình không tin lòng tốt của những kẻ câu kết với người Trung Quốc để ép tiền ra từ các bệnh nhân khó khăn Việt Nam. Nếu thùng tiền 5k này đem lại 1 người tin thôi, vào lòng tốt của họ, vào khám, thì lòng tốt đã thành tàn nhẫn, thì số tiền tước đoạt từ một người nghèo đã đủ chi cho rất nhiều người nghèo khác, mỗi người 15k, vì lòng tốt".

"Đây không phải thùng trà đá miễn phí hay vài bộ quần áo từ thiện. Thùng tiền này dễ đánh động lòng tham của những kẻ tham lam, lười làm. Mình nghĩ việc quản lý nó không dễ dàng một chút nào. Những người nghĩ ra việc đặt thùng tiền ở đây phải nghĩ đến việc đó chứ. Thật khó để không nghĩ rằng đây chỉ là chiêu trò PR để phòng khám này 'tẩy sạch' những sai phạm trong quá khứ", một người khác cho biết.

Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến nghi ngờ chỉ trích, vẫn có người cho rằng không nên đánh đồng việc phòng khám từng sai phạm với hành động giúp đỡ người khó khăn. "Với người nghèo, 15k để mua một hộp cơm cũng đủ cứu sống họ. Thành phố này vẫn còn không ít người khó khăn mà. Nếu thấy phòng khám không tốt thì mọi người có thể đề phòng hay không tới đó khám chữa bệnh. Mình vẫn mong có thùng tiền ở đây để người cơ nhỡ có thêm chỗ dựa", một bạn trẻ nhận định.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cô giáo chửi học viên là lợn tiếp tục thách thức cộng đồng mạng: 'Cứ comment đi, điều đó sẽ làm livestream của tao nổi hơn'

Cô giáo chửi học viên là lợn tiếp tục thách thức cộng đồng mạng: 'Cứ comment đi, điều đó sẽ làm livestream của tao nổi hơn'

Sau khi bị phạt hành chính và bắt đóng cửa trung tâm tiếng Anh, cô N.T.K.T lại tiếp tục livestream tranh cãi, chửi nhau với cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   thùng tiền từ thiện thùng tiền nhân ái hành động đẹp của người Sài Gòn

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày