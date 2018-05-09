Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau hình ảnh một thùng tiền lẻ được đặt trên vỉa hè đường Tô Hiến Thành (quận 10) với dòng chữ "Nếu bạn gặp khó khăn hãy lấy 3 tờ". Dù giá trị các tờ tiền không lớn nhưng hành động ý nghĩa này chắc chắn sẽ giúp đỡ được rất nhiều người nếu họ lỡ gặp phải một tình huống bất ngờ nào trên đường mà không có cách xoay sở.

Với những ai đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn, không khó để bắt gặp những hình ảnh đẹp, đậm tính nhân văn như trà đá miễn phí dành cho những người bán vé số, sửa xe miễn phí cho người nghèo, quần áo từ thiện, những quán cơm 2 ngàn dành cho sinh viên và người lao động... Tất cả những điều này tạo nên hình ảnh con người Sài Gòn thân thiện, đáng yêu trong mắt người dân cả nước và những vị khách du lịch.

Trước thông tin dùng thùng tiền từ thiện để "lấp liếm" những sai phạm trong quá khứ, đại diện phòng khám trên đã bày tỏ, hành động này xuất phát hoàn toàn từ cái tâm. Vị này mong mọi người hãy tự đến phòng khám để nhìn nhận khách quan, tránh bị ảnh hưởng bởi những tin đồn tiêu cực.

Tuy nhiên cách đây ít giờ, tài khoản Facebook T.V.T. đã viết status khá dài đăng tải sự thật đằng sau thùng tiền này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Theo anh T., phòng khám của thùng tiền từ thiện có rất nhiều lùm xùm như từng có bác sĩ người Trung Quốc hành nghề, hai lần bị thanh tra Sở Y tế xử phạt tổng cộng 248 triệu đồng và bị bệnh nhân phản ánh "vẽ bệnh", "làm giá". Cùng với đó, vào ngày 9/11/2017, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra phòng khám và yêu cầu nơi này tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh cho đến khi có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Sự việc trên cũng tạo ra luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Facebooker T.V.T. đã tỏ rõ quan điểm: "Sau khi bị phạt vì hoạt động không giấy phép, bị dư luận lên án tẩy chay, phòng khám này đã phù phép đổi tên và bây giờ thì vì người nghèo, phát cho 15k. Mình tin lòng tốt ở thành phố kềnh càng này, mình tin lòng tốt sẽ cứu rỗi cư dân nơi đây, nhưng mình không tin lòng tốt của một đơn vị y tế "hút máu" cả bệnh nhân khó khăn nhất và đầy rẫy dấu hiệu lừa đảo, mình không tin lòng tốt của những kẻ câu kết với người Trung Quốc để ép tiền ra từ các bệnh nhân khó khăn Việt Nam. Nếu thùng tiền 5k này đem lại 1 người tin thôi, vào lòng tốt của họ, vào khám, thì lòng tốt đã thành tàn nhẫn, thì số tiền tước đoạt từ một người nghèo đã đủ chi cho rất nhiều người nghèo khác, mỗi người 15k, vì lòng tốt".

"Đây không phải thùng trà đá miễn phí hay vài bộ quần áo từ thiện. Thùng tiền này dễ đánh động lòng tham của những kẻ tham lam, lười làm. Mình nghĩ việc quản lý nó không dễ dàng một chút nào. Những người nghĩ ra việc đặt thùng tiền ở đây phải nghĩ đến việc đó chứ. Thật khó để không nghĩ rằng đây chỉ là chiêu trò PR để phòng khám này 'tẩy sạch' những sai phạm trong quá khứ", một người khác cho biết.

Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến nghi ngờ chỉ trích, vẫn có người cho rằng không nên đánh đồng việc phòng khám từng sai phạm với hành động giúp đỡ người khó khăn. "Với người nghèo, 15k để mua một hộp cơm cũng đủ cứu sống họ. Thành phố này vẫn còn không ít người khó khăn mà. Nếu thấy phòng khám không tốt thì mọi người có thể đề phòng hay không tới đó khám chữa bệnh. Mình vẫn mong có thùng tiền ở đây để người cơ nhỡ có thêm chỗ dựa", một bạn trẻ nhận định.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.