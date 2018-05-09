Sau khi bị phạt hành chính và bắt đóng cửa trung tâm tiếng Anh, cô N.T.K.T lại tiếp tục livestream tranh cãi, chửi nhau với cộng đồng mạng.

Tối qua (8/5), cô N.T.K.T đã có một buổi livestream để giao lưu trực tuyến với các học viên tiếng Anh. Trong hơn một tiếng đồng hồ giao lưu trực tuyến, cô giáo này liên tục dùng từ ngữ bất lịch sự để mắng chửi cộng đồng mạng.

“Những đứa nào mà ra sức mạt sát tao, tao sẽ giữ lại. Tao thích tao sẽ cho chúng mày một trận”, cô T. tuyên bố.

Sau đó, người này còn trả lời lại từng bình luận trên livestream của mình với những từ ngữ vô cùng khiếm nhã.

“N.T.C mang tiền về cúng bố mày đi, tao không cần” hay “V.Đ.T.B chửi ai là óc chó, người viết từ óc chó mới là óc chó…”.

Bên cạnh đó, cô T. cũng gửi lời xin lỗi đến những người theo dõi livestream để học tiếng Anh nhưng bị phân tâm bởi những việc khác. Liên quan đến việc bị Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phạt, cô nói mình rất hạnh phúc bởi đã hoàn thành được trách nghiệm của công dân.

Cô T. tiếp tục livestream thách thức cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Cô T. cho biết thêm, bản thân mình không phải là giáo viên mà chỉ là người chia sẻ kỹ năng, vì vậy đừng gán cho cô trách nhiệm của một giáo viên.

Suốt hơn một tiếng livestream, rất nhiều cư dân mạng đã chỉ trích cách đối đáp, hành xử của người phụ nữ này. Họ cho rằng cô T. đang thách thức dư luận.

Cũng vào tối hôm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có quyết định giải thể trung tâm tiếng Anh của cô N.T.K.T và xử phạt 20 triệu đồng vì hoạt động không phép. Về phần cá nhân cô T. bị phạt 5 triệu đồng.

Cô giáo mắng học viên 'óc lợn': MST English đóng cửa để xin giấy phép Livestream trên Facebook tối 8/5, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến bị chỉ trích khi nói rất hạnh phúc với việc phạt hành chính của Sở GD&ĐT Hà Nội, vì đã thực hiện nghĩa vụ công dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-giao-chui-hoc-vien-la-lon-tiep-tuc-thach-thuc-cong-dong-mang-cu-comment-di-dieu-do-se-lam-livestream-cua-tao-noi-hon-281956.html