Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ bức tâm thư của một người đàn ông "tố" vợ quỵt mất 6.000 USD, bỏ chồng, bỏ con đi lấy chồng mới dù chưa ly dị.

Tôi là H.H hiện đang lao động tại Đài Loan. Tôi đã chịu nhục 2 năm nay rồi, giờ tôi không thể chịu được nữa.

Quê quán: Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình.

Bài chia sẻ của anh H. trên Facebook - Ảnh: Facebook

Chúng tôi kết hôn được 4 năm và đã có với nhau một đứa con trai gần 4 tuổi.

Năm ấy tôi đi lao động Đài Loan qua được một thời gian tôi vay mượn 6.000 USD để đưa vợ sang làm cùng. Chuyện tưởng êm ấm thì sang đến nơi cô ấy đi cặp bồ, mặc cho tôi khuyên ngăn. Cô ấy sống với trai coi tôi, con và gia đình như không tồn tại. Không chu cấp nuôi con, số tiền 6000 USD vay cho sang cũng coi như không có.

Bao năm tôi cũng coi như không thì nhận được tin ở Việt Nam gia đình tổ chức đám cưới (mặc dù vẫn chưa ly hôn) nỗi nhục càng thêm nhục. Lao động khổ cả ngày đêm để nuôi con, trả nợ tiền đi lao động, gửi cho bố mẹ đã nhục còn phải gánh thêm số nợ 6.000 USD.

Loại người không đáng để tiếc, nhưng tôi muốn cộng đồng mạng biết về cái con người không có đạo đức này”.

Thiệp mời của vợ cũ anh H. và chồng mới - Ảnh: Facebook

Sau khi được đăng tải, bài viết của anh H. đã nhận được sự đồng tình của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước sự vô tình của cô vợ và gửi nhiều lời an ủi đến anh H. Mọi người hy vọng anh sẽ lấy lại được số tiền đã cho mượn và tìm được người phụ nữ tốt hơn.

“Giờ cố gắng làm ăn nuôi con và giúp đỡ bố mẹ mình trả hết nợ còn con kia có pháp luật cho nó bóc lịch. Nếu có kết hôn mà chưa ly hôn thì bạn cứ kiện là được rồi”, A.L khuyên ngăn.

Sau khi lấy 6.000 USD của anh H., X đi lấy chồng mới mặc kệ chồng và con nhỏ - Ảnh: Facebook

“Đàn bà khi đã quay lưng thì bạc còn hơn đàn ông. Có thể không còn yêu chồng nhưng cũng phải thương con chứ”, S.M bức xúc.

Dù chưa có thêm nhiều thông tin liên quan đến những người trong cuộc nhưng cộng đồng mạng vẫn liên tục chia sẻ và bình luận bên dưới bài viết.