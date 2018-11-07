Chồng công khai cặp bồ, sẵn sàng ký đơn bỏ con vì sợ bồ nhí buồn lòng

Câu chuyện người vợ đăng đàn tố chồng cặp bồ trong khi chị chỉ mới sinh con được 14 tháng đang "gây bão" trên mạng xã hội. Hơn nữa, người chồng không chỉ công khai ngoại tình mà còn chửi mẹ vợ, ký giấy chấp nhận bỏ con, để bé theo họ mẹ vì sợ cô bồ bị tổn thương.

Cả 2 đều chưa bỏ chồng bỏ vợ, con đều còn rất nhỏ. Đôi bên chưa ra tòa nhưng đã ngang nhiên công khai yêu đương hẹn hò rồi up ảnh lên Facebook. Cãi nhau với vợ, vợ ôm con về Hải Phòng, chưa đầy 2 tháng thì bị vợ phát hiện. Đúng là đẹp đôi từ bờ môi đến tính cách, vô đạo đức vô trách nhiệm, nồi nào úp vung nấy đây này.

“Chưa bỏ vợ đã đi cặp bồ công khai, con còn bé tí mới 14 tháng tuổi không một lời hỏi thăm không đoái hoài đến con. Lại còn nhắn tin giọng thách thức, chửi cả mẹ vợ, loại con rể láo xược. Thằng này là P. (sinh năm 1994, làm việc tại Hà Nội) 1 vợ 1 con. Cặp với cô giáo H. (sinh năm 1990, làm việc ở đâu chưa rõ) 1 chồng 2 con.

Tin nhắn giữa chồng và bồ nhí bị vợ phát hiện - Ảnh: Internet

Em bắt được bằng chứng, up bài làm ầm trên Facebook. Hai đứa dơ mặt quá hack cả Facebook của em. Chỉ vì muốn em xóa bài mà nó đồng ý kí cả vào giấy không nhận con rồi giấy đồng thuận đổi họ cho con. Đến quỳ, thằng này nó bị liệt não à mọi người ơi. Sợ bồ tổn thương nên sẵn sàng bỏ cả con ruột đây này.

Đến phút cuối cùng em cũng không thấy nó nói được lời nào là lo lắng cho con cái, mà chỉ bênh bồ chằm chằm. Em cưới nó từ ngày khố rách áo ôm công việc không có, giờ làm ra tí tiền thì khinh người rẻ của, sống bạc như thế không có hậu được đâu.

Tình yêu không có lỗi, lỗi tại không có học thôi!”.

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ trên mạng xã hội, bài viết đã nhận không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành động tàn nhẫn của người chồng, đồng thời gửi lời động viên đến cô vợ tội nghiệp này.

“Người chồng không ra gì thì bỏ đi em. Mẹ con sống qua ngày với nhau. Đã không lo được cho vợ, con còn có thói trăng hoa, càng sống lâu càng khổ thôi em à”, một bình luận từ cư dân mạng.

“Người đầu ấp tay gối với mình thì không thương, lại thương vợ người ta. Trong khi đó, cả hai đều đã có gia đình. Sau này, cô ta quay lại với gia đình thì đừng có ở đó mà hối hận, muốn quay lại”, Facebooker K.L bức xúc.