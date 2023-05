CHÚ Ý: Ngày 11 và 12/12, một nửa số quận, huyện ở TP.HCM sẽ bị cúp nước hoặc nước yếu để sửa chữa, tu bổ đường ống

Tại TP. Thủ Đức các phường An Phú, Thảo Điền, Bình An, An Khánh, Bình Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, An Lợi Đông, Cát Lái, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thủ Thiêm, Linh Xuân, Linh Trung, Tam Bình, Linh Chiểu, Linh Tây, Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Long A, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra còn có một số khu vực nước yếu bao gồm các xã Bình Hưng, Phong Phú thuộc huyện Bình Chánh và phường 2 thuộc quận Tân Bình (khu vực sân bay Tân Sơn Nhất).

Nhân viên Nhà máy nước Thủ Đức kiểm tra hệ thống máy bơm - Ảnh: Tuổi trẻ

Cũng theo Sawaco, dù khoảng 50% các địa phương tại TP bị cúp nước nhưng tác động dây chuyền gần như toàn bộ TP. Sau khi hoàn thành khắc phục có khả năng việc cấp nước trở lại tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian trên.

Tại các khu vực đặc biệt quan trọng trong thời điểm này là các bệnh viện thì việc cúp nước gây ra trở ngại, đại diện Sawaco cho biết, sẽ bố trí xe bồn để đảm bảo việc cấp nước, hoạt động chữa bệnh, cấp cứu cho bệnh nhân không bị ảnh hưởng.

Phía Sawaco cũng khuyến cáo người dân nên trữ nước thêm để sử dụng trong thời gian diễn ra việc sửa chữa.