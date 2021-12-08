CHÚ Ý: Ngày 11 và 12/12, một nửa số quận, huyện ở TP.HCM sẽ bị cúp nước hoặc nước yếu để sửa chữa, tu bổ đường ống

Xã hội 08/12/2021 19:47

Vào ngày 11-12/12 tới đây, hơn 50% quận, huyện tại TP.HCM sẽ bị cúp nước hoặc nước yếu để thực hiện công tác tu bổ sửa chữa đường ống và bảo trì định kỳ hệ thống cấp nước trên địa bàn TP.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 7/12, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cho biết, do xử lý sự cố tuyến ống 1200mm trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM kết hợp bảo trì Nhà máy nước Thủ Đức nên cuối tuần này sẽ cúp nước gần như toàn TP.HCM.

Cụ thể, đơn vị dự kiến thi công sửa chữa từ 21h ngày 11/12 đến 5h sáng 12/12. Trong thời gian thi công sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và cúp nước tại một số khu vực như sau:

Toàn bộ các quận 1, 3, 5, 10 và quận Phú Nhuận bị cúp nước.

Quận Bình Thạnh cúp nước các phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25; quận Tân Bình cúp nước các phường 1, 3, 4, 5, 12; quận 4 cúp nước các phường 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13; quận 6 cúp nước các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12; quận 8 cúp nước các phường 9, 10, 11, 12, 13 và quận 11 cúp nước các phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Tại TP. Thủ Đức các phường An Phú, Thảo Điền, Bình An, An Khánh, Bình Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, An Lợi Đông, Cát Lái, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Thủ Thiêm, Linh Xuân, Linh Trung, Tam Bình, Linh Chiểu, Linh Tây, Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Long A, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra còn có một số khu vực nước yếu bao gồm các xã Bình Hưng, Phong Phú thuộc huyện Bình Chánh và phường 2 thuộc quận Tân Bình (khu vực sân bay Tân Sơn Nhất). 

 

CHÚ Ý: Ngày 11 và 12/12, một nửa số quận, huyện ở TP.HCM sẽ bị cúp nước hoặc nước yếu để sửa chữa, tu bổ đường ống - Ảnh 1
Nhân viên Nhà máy nước Thủ Đức kiểm tra hệ thống máy bơm - Ảnh: Tuổi trẻ

Cũng theo Sawaco, dù khoảng 50% các địa phương tại TP bị cúp nước nhưng tác động dây chuyền gần như toàn bộ TP. Sau khi hoàn thành khắc phục có khả năng việc cấp nước trở lại tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian trên.

Tại các khu vực đặc biệt quan trọng trong thời điểm này là các bệnh viện thì việc cúp nước gây ra trở ngại, đại diện Sawaco cho biết, sẽ bố trí xe bồn để đảm bảo việc cấp nước, hoạt động chữa bệnh, cấp cứu cho bệnh nhân không bị ảnh hưởng.

Phía Sawaco cũng khuyến cáo người dân nên trữ nước thêm để sử dụng trong thời gian diễn ra việc sửa chữa. 

Nóng: Thêm một cô gái trẻ ở TP.HCM tử vong sau khi đến thẩm mỹ viện làm đẹp vùng lưng

Nóng: Thêm một cô gái trẻ ở TP.HCM tử vong sau khi đến thẩm mỹ viện làm đẹp vùng lưng

Không lâu sau khi được nhân viên thẩm mỹ viện ủ tê da vùng lưng, cô gái ở TP.HCM bất ngờ co giật, tím tái và ngưng tuần hoàn trước khi vào viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   lịch cúp nước cúp nước tại tp.hcm tp.hcm dự kiến cúp nước 2 ngày cuối tuần

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số