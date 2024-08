Chốt lịch nghỉ lễ 2/9 dài ngày, giá vé máy bay tiếp tục tăng đến 20%, nhiều chặng gần 6 triệu đồng

Ảnh minh họa: Internet

Hãng Hàng không Việt Nam báo cáo, trong giai đoạn từ 30.8.2024 đến ngày 3/9/2024, các hãng sẽ khai thác tổng số 4.257 chuyến bay, bình quân 840 chuyến/ngày, tăng 3% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, số chuyến bay nội địa bình quân là 600 chuyến/ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số chuyến bay quốc tế bình quân là 241 chuyến/ngày, giảm 2% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng với đường bay nội địa trục Bắc - Nam (kết nối Hà Nội - Đà Nẵng - TPHCM), các hãng hàng không Việt Nam đẩy mạnh khai thác có số chuyến bay tăng cao, bình quân 241 chuyến/ngày. Con số này tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các đường bay du lịch nội địa (đến Vinh, Bình Định, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc) và đường bay từ Hà Nội, TPHCM đến các địa phương cũng được các hãng đẩy mạnh khai thác, với bình quân 171 chuyến/ngày trên các đường bay du lịch nội địa và 187 chuyến/ngày đến các địa phương khác, tăng lần lượt 2% và 4% so với tuần trước nghỉ lễ.

Theo thông tin từ VietNamNet, người lao động trên cả nước sẽ có kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2024 kéo dài 4 ngày, từ thứ Bảy (31/8) đến hết thứ Ba (3/9).

Trước đó, xét đề nghị của Bộ LĐTB&XH, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ này về việc nghỉ từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024 nhân dịp Quốc khánh.

Kỳ nghỉ lễ năm nay bao gồm 2 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày cuối tuần liền kề, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tham gia các hoạt động kỷ niệm trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Bộ LĐTB&XH lưu ý các cơ quan, đơn vị cần chủ động sắp xếp công việc, đảm bảo hoạt động liên tục và phục vụ tốt nhu cầu của người dân trong kỳ nghỉ. Đối với các đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ Nhật, lịch nghỉ sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo kế hoạch riêng.

Người lao động ngoài khu vực hành chính, sự nghiệp sẽ được nghỉ 1 trong 2 ngày Chủ Nhật (1/9) hoặc thứ Ba (3/9), do người sử dụng lao động quyết định và thông báo trước ít nhất 30 ngày. Trường hợp ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Theo Bộ luật Lao động và nghị định 145-2020 của Chính phủ, những người làm việc trong ngày 2/9 và những ngày khác trong dịp nghỉ lễ này sẽ được nhận mức lương cao hơn ngày thường.

Cụ thể, người làm việc ban ngày sẽ nhận được ít nhất 400% lương, bao gồm cả tiền lương ngày đó và và tiền làm ngày nghỉ lễ. Với những người làm việc ban đêm, mức lương tối thiểu sẽ là 490%, bao gồm các khoản phụ cấp làm thêm giờ, làm đêm và tiền lương của ngày nghỉ lễ.