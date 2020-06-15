Chồng vừa khiến dân tình ngưỡng mộ vì gia đình hạnh phúc, vợ lại lên tiếng truy tìm 1 thứ khiến anh chàng bẽ mặt

Người chồng vừa mới khoe gia đình hạnh phúc không lâu thì chị vợ đã lên mạng truy tìm chủ nhân đôi hoa tai lạ trong nhà khiến nhiều người hoài nghi người chồng ngoại tình.

Lâu nay, việc “bóc phốt” vợ, chồng ngoại tình không phải là chuyện quá xa lạ với cư dân mạng. Tuy nhiên, việc vợ lật tẩy chồng ngay trên mạng xã hội ngay sau khi anh chàng vừa khoe gia đình hạnh phúc không lâu là chuyện khá hy hữu. Theo thông tin được chia sẻ, anh chồng tên T.H cùng chị K.A đã kết hôn được 4 năm. Cặp đôi đã có một cậu con trai hơn 3 tuổi. Người chồng luôn tỏ ra vô cùng yêu vợ, thương con. Thậm chí, người này còn lên mạng hỏi xin kinh nghiệm để vợ thấu hiểu, đồng cảm với chồng. Bài viết này đã nhanh chóng gây mạng xã hội, được các bà mẹ bỉm sữa hết lời khen ngợi.

Người chồng khoe hạnh phúc trên các diễn đàn khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Thế nhưng chỉ sau 2 tháng người chồng đăng bài, chị K.A bất ngờ phát hiện có một cô gái đến nhà chơi cùng chồng mình vào lúc nửa đêm, rạng sáng ngày 12/6. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, cô gái này được anh T.H thuê xe cho về. Tuy nhiên, chị K.A lại phát hiện một đôi bông tai lạ. Ngay sau đó, chị đã nhanh chóng đăng bài tìm người để gửi trả lại.

Chị vợ lên mạng tìm chủ nhân của đôi bông tai lạ khiến nhiều người nghi ngờ anh chồng ngoại tình - Ảnh: Internet Bài viết này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn luận xôn xao. Ai nấy đều tiếc nuối cho chị K.A vì chị là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Sau bài viết của chị K.A, anh T.H đã nhanh chóng lên tiếng đáp trả. Theo lời kể của người chồng, vợ chồng anh đã ly thân được 4 tháng, trước cả khi anh khoe gia đình hạnh phúc. Ai nấy đều tiếc nuối cho chị K.A - Ảnh: Internet Về đôi hoa tai lạ, người chồng khẳng định đôi bông tai này là của một người bạn để quên trên phòng khách. Dù chưa biết thực hư câu chuyện thị phi này nhưng cư dân mạng vẫn đang xôn xao bàn tán. Qua câu chuyện này, nhiều người tỏ ra thất vọng, hụt hẫng thậm chí còn cho biết mất niềm tin vào tình yêu cũng như những câu chuyện hào nhoáng trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-vua-khien-dan-tinh-nguong-mo-vi-gia-dinh-hanh-phuc-vo-lai-len-tieng-truy-tim-1-thu-khien-anh-chang-be-mat-362509.html