Lúc khó khăn không ai giúp đỡ thế nhưng khi mua được nhà, cả nhà vợ lại kéo đến ở. Anh chồng này đang cầu cứu dân mạng để thoát khỏi cảnh sống chung với nhà vợ.

Nhiều giờ qua, cộng động mạng không ngừng bình luận, chia sẻ câu chuyện bức xúc của một anh chồng trẻ đăng trên một số diễn đàn. Theo đó, vợ chồng anh vừa mới mua được căn nhà riêng. Căn nhà này có 3 phòng ngủ vừa đủ cho hai vợ chồng và 3 đứa con nhỏ. Tuy nhiên sau đó bố mẹ vợ lại đòi ở chung. Không chỉ vậy, ngay cả chị vợ, anh rể cùng 3 đứa con cũng “mặt dày” đến ở chung để tiết kiệm tiền nhà. Vì không muốn tiếp tục cảnh sống chung với nhà vợ nên người chồng đành lên mạng xã hội cầu cứu mọi người. Vì không muốn tiếp tục sống chung với nhà vợ, anh chồng lên mạng cầu cứu - Ảnh chụp màn hình “Ban đầu thì là bố mẹ vợ lên ở mấy ngày để có chỗ đi tập thể dục, các chung cư mới hay có dụng cụ tập để bên dưới ấy ạ nhưng sau thì ông bà bảo ở hẳn luôn vì thích ở đây. Mình cũng thoải mái thôi, để 2 con chung một phòng còn 1 phòng để ông bà ở.

Tất nhiên là tiền sinh hoạt tăng thêm thì mình cũng phải chịu, tính mình hiền cũng không kể lể gì. Sau đấy thì bắt đầu tới nhà chị vợ, anh chị tính ở hẳn luôn và trả nhà thuê rồi dọn hẳn tới nhà mình ở. Ngăn phòng khách đôi ra rồi căng rèm, kê ballet làm giường ngủ, 3 con của anh chị thì ở trong phòng 2 đứa con mình thành ra phòng rất chật chội, kê được 2 cái bàn rồi các con chen chúc nhau để học bài. Con mình sau thấy vướng víu nên cháu nằm trên giường để học và viết. Căn nhà bừa bộn khiến anh chồng chán nản, chẳng muốn về nhà sau khi tan việc - Ảnh: Facebook Dạo gần đây anh rể ngỏ ý muốn mình đưa 2 con sang phòng vợ chồng mình ở, còn vợ chồng anh vào phòng các con ở, ballet bên ngoài thì để 3 đứa nhà anh nằm vì vợ chồng anh nằm ngoài đó không thoải mái. Anh rể còn bảo thế là sướng, chứ con anh chị có được nằm đệm như 2 thằng cu nhà mình đâu.

Ngày bọn mình khó khăn thì chẳng ai giúp, bây giờ có một chút thì cả nhà lại mò tới ăn hôi, chưa kể sống chung còn va chạm nhiều chuyện, rồi anh chị vợ vay tiền, bố mẹ thì đòi mua sắm máy ngâm chân, máy tập để trong phòng. Có cách nào để gia đình bên nhà vợ đi không ạ? mình sắp phát điên rồi!”, anh chồng cầu cứu. Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Cư dân mạng không ngừng hiến kế giúp anh chàng có thể thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này. Thế nhưng không ít người cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ việc anh chàng này thiếu quyết đoán. Nếu ngay từ đầu, anh không đồng ý thì đã không xảy ra chuyện áo le này.

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