Trong lúc chơi trước cổng nhà, bé gái 2 tuổi không may bị ôtô tải đang lùi vào ngõ, cán trúng tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 27/7, ông Hà Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Nghi Phú (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến bé gái 2 tuổi tử vong.

Hiện trường tai nạn thương tâm - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ Zingnews, cơ quan chức năng thông tin, chiều 27/7, cháu N.M.A. (2 tuổi, trú xóm 3, xã Nghi Phú) đang chơi trước cổng nhà thì bị một ôtô tải chở đất (chưa rõ danh tính tài xế) đang lùi vào ngõ cán trúng.

Vụ tai nạn khiến cháu bé tử vong. Công an thành phố Vinh cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường.

Đồng thời, tài xế ôtô tải gây tai nạn cũng bị tạm giữ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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