Sau khi vụ việc xảy ra, phía công an đã đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định, đây chỉ là vụ tai nạn do lỗi sử dụng thang máy của nạn nhân.
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Theo báo Giao thông đưa tin, ngày 19/7, Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ xác nhận, tại đây vừa xảy ra một vụ tai nạn hy hữu làm một người tử vong ở khu vực thang máy của bệnh viện.
Cụ thể, trước đó, bà P. (SN 1970, ngụ tỉnh An Giang) đi nuôi bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ. Vào ngày 16/7 vừa qua, trong lúc đi lại, bà P. đến khu vực thang máy số 9, lầu 6 bệnh viện để sử dụng. Lúc bà P. vừa đến, cửa thang máy cũng vừa đóng lại. Do sợ trễ thời gian, bà P. đã dùng tay chặn cửa lại để mở ra, rồi bước vào trong. Tuy nhiên, lúc này thang máy đã di chuyển lên phía trên, ở phía dưới là một khoảng trống mênh mông, bà P. đã bị té xuống hố thang máy dẫn đến tử vong.
Trao đổi qua điện thoại với báo Lao Động, ông Trần Văn Sáu - Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, phía công an đã đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định, đây chỉ là vụ tai nạn do lỗi sử dụng thang máy của nạn nhân.
Khi xảy ra vụ việc, gia đình bà P. cũng đồng tình với nhận định này nên không có ý kiến. Hiện, thi thể bà P. đã bàn giao về cho gia đình để an táng.