Sau khi sự việc xảy ra, chiều cùng ngày, chị H. và người đàn ông này đã lên phường để làm việc.

Theo trang Đời sống và Pháp luật đưa tin, ngày 30/5, đại diện Công an phường Phương Canh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đã nhận được trình báo của người phụ nữ bị hành hung tại khu vực thang máy chung cư trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, chị H. và người đàn ông này đã lên phường để làm việc. Tại đây, người đàn ông giải thích là do áp lực với công việc nên vô cớ hành động như vậy.



Camera ghi lại khoảnh khắc người đàn ông vô cớ xô đảy và tát người phụ nữ đi cùng thang máy - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin của VTC news, chị T.H. (nạn nhân vụ việc) chia sẻ, tối 28/5, chị đang đi trong thang máy chung cư. Khi thang đến tầng 8, chị đứng ở phía cửa của thang thì bị một người đàn ông mặc áo xanh đi cùng đẩy văng ra sảnh chung cư đồng thời tát 2 lần.

Theo chị H., trong thang máy, chị đứng trước người đàn ông này. Trước đó, chị và người đàn ông này không hề quen biết, không cãi cọ hay xô xát. Người này cũng không nói là muốn ra tầng nào hay nhờ nhường đường. Sau khi bị đẩy mạnh từ phía sau, chị H. chống cự lại. Giữa 2 người xảy ra xô xát phía ngoài sảnh chung cư và được mọi người can ngăn.

Hà Nội: Người đàn ông vô cớ đẩy phụ nữ khỏi thang máy rồi xô xát ngoài sảnh chung cư Sau khi vô cớ bị đẩy khỏi thang máy, chị H. xô xát với người đàn ông ở ngoài sảnh chung cư, được cư dân xung quanh can ngăn.

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