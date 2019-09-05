Trong ngày đi khai giảng, hai mẹ con không may gặp tai nạn xe máy. Bị xe tải cán qua chân, bé gái bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, sáng nay (5/9) ông Nguyễn Đình Thái, Chủ tịch UBND phường Xuân Sơn xác nhận tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn xe máy khiến hai mẹ con bị thương. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, tại phường Xuân Sơn (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Hiện trường vụ tai nạn xe máy khiến hai mẹ con bị thương trên đường đi dự lễ khai giảng - Ảnh: Internet

Cụ thể vào thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở con gái 8 tuổi đi dự lễ khai giảng năm học mới. Khi chạy đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải chạy cùng chiều. Vụ tai nạn giao thông khiến hai mẹ con bị cuốn vào gầm xe. Cháu bé bị bánh xe cán qua chân, còn người mẹ may mắn bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Tổ quốc, bé gái bị xe tải cán qua chân nên bị thương rất nặng. Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị cho nạn nhân.

Người phụ nữ bị tông tử vong khi đi bộ

Trước đó vào ngày 3/9 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũng vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 phụ nữ tử vong. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút, tài xế Nguyễn Văn Thừa (34 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe tải đi theo hướng từ cầu Mỹ Thuận về TP.HCM.

Người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm khi đi bộ trên đường - Ảnh: Internet

Khi đến đoạn thuộc xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào biển báo hiệu và 1 người phụ nữ đang đi bộ khiến nạn nhân là chị Nguyễn Thị Kiều (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong. Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục lao vào nhà dân, khiến nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Người thân khóc ngất bên thi thể người phụ nữ bị tông tử vong khi đang đi bộ Chứng kiến cảnh người thân khóc ngất bên thi thể người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn thương tâm, ai nấy đều không khỏi xót xa.

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