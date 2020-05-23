Cho bạn tá túc, người phụ nữ bị chồng của bạn dùng kéo đâm trọng thương

Xã hội 23/05/2020 17:08

Bị chồng đánh đập, bà N. bỏ đến nhà bạn thân tá túc. Đầu tháng 5 vừa qua, người chồng đi tìm vợ rồi dùng kéo đâm trọng thương bạn của vợ.

Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Thoảng (SN 1967, trú phường Hà Phong, TP. Hạ Long) về tội giết người.

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Lưu Văn Thoảng đâm trọng thương bạn của vợ - Ảnh: Người Lao Động

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn về tiền bạc, Thoảng và vợ là bà Đinh Thị N. (SN 1968, trú phường Hà Phong, TP. Hạ Long) thường xảy ra xích mích. Mỗi lần say rượu, Thoảng lại hành hạ, đánh đập vợ.

Không chịu được cảnh bị bạo hành, đầu năm 2020, bà N. đã bỏ đến nhà người bạn thân là bà Nguyễn Thùy L. (SN 1972, trú phường Hồng Gai, TP. Hạ Long) tá túc.

Tối 3/5, Thoảng đi xe máy đến khu vực gần nhà bà L. rồi dựng xe ở lề đường. Sau đó, Thoảng cầm kéo đi bộ vào nhà bà L. tìm vợ mình. Thấy Thoảng đến, bà N. sợ lại bị đánh nên chạy vào nhà vệ sinh ẩn nấp, còn bà L. ra nói chuyện phải trái với Thoảng.

Lời qua tiếng lại, Thoảng rút kéo đâm nhiều nhát liên tiếp vào người bà L. khiến nạn nhân gục xuống. Sau khi đâm trọng thương bạn của vợ, Thoảng đến Công an phường Hồng Gai đầu thú.

Bà L. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng nguy kịch. Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, hiện sức khỏe bà L. đã dần hồi phục.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã tiến hành tạm giữ hình sự với Lưu Văn Thoảng.

Các tài liệu thu thập được cho thấy hành vi của Thoảng có tính chất côn đồ, dùng kéo đâm nhiều nhát liên tiếp vào các vị trí nguy hiểm trên cơ thể của bà L. với cường độ quyết liệt. Công an TP. Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Thoảng về tội giết người. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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