Sau xảy ra mâu thuẫn, bị chồng giật dây mùng, người vợ đâm chồng tử vong. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mới đây, UBND xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc vợ đâm chồng tử vong vì mâu thuẫn. Nạn nhân được xác định là ông T.V.H (44 tuổi, ngụ ấp Tân Phong).

Theo thông tin trên Tổ quốc, vào ngày 15/5, sau khi nhậu về thì ông H. xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà T.T.M (40 tuổi). Trong lúc cự cãi, ông H. đuổi hết vợ con ra ngoài, đóng cửa lại nên bà M. đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Người vợ đâm chồng tử vong vì mâu thuẫn gia đình - Ảnh: Tuổi trẻ

Sau khi chính quyền địa phương có mặt giải quyết, mâu thuẫn giữa cả hai đã được hòa giải. Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, vợ chồng ông H. lại tiếp tục cãi nhau. Trong lúc này, người chồng định bứt dây mùng không cho vợ ngủ. Tức giận, bà M. dùng dao đâm vào người khiến ông H. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hồi tháng 2/2020, tại TP. HCM cũng xảy ra vụ vợ sát hại chồng trong lúc cãi nhau. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/2, người dân tại khu vực chợ Hiệp Tân, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thấy 2 vợ chồng ông Thiện (40 tuổi) và bà Lệ (36 tuổi) cãi nhau.

Người vợ đâm chết chồng tại chợ gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Sau đó khoảng 30 phút, mọi người nghe tiếng la hét nên chạy ra thì thấy ông Thiện nằm gục trên vũng máu. Được biết, trong lúc cãi nhau, người vợ đã cầm dao đâm chồng tử vong tại chỗ.

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