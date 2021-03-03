Chiều 3/3, Bộ y tế công bố 7 ca nhiễm COVID-19 mới, riêng Hải Dương 5 ca

Trong đó có 5 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 2 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang.
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THÔNG BÁO VỀ 7 CA MẮC COVID-19 MỚI (BN2476-2482)
Trong đó có 5 ca ghi nhận trong nước tại Hải Dương và 2 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang.
Cụ thể:
- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 05 ca bệnh, trong đó:
+ 01 ca tại thành phố Chí Linh là F1 của BN1632; đã được cách ly tập trung từ ngày 28/01/2021 (Ca bệnh BN2478).
+ 03 ca tại huyện Kim Thành (Ca bệnh BN2479-2481): đều là các F1, đã được cách ly tập trung từ ngày 28/02/2021.
Hiện cả 04 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.
+ 01 ca tại thành phố Hải Dương là F1 của BN2210; đã được cách ly tập trung từ ngày 14/02/2021 (Ca bệnh BN2482). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 – Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
- 02 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang:
+ BN2476: nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường 12, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ BN2477: nữ, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
BN2476-2477 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên ngày 28/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 02/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.