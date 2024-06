Thời điểm xảy ra vụ cháy chủ không có ở nhà, người dân xung quanh cùng Đội Cảnh sát PCCC phá cửa và di chuyển đồ đạc ra ngoài để chữa cháy.

Theo thông tin từ báo PLO: Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà dân xảy ra vào khoảng vào khoảng 16 giờ 30, chiều nay, 6-6, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nơi xảy cháy được xác định là tầng 2 của ngôi nhà nằm ngay mặt đường. Thời điểm xảy cháy gia chủ không có nhà.

Nhận được tin báo về vụ cháy nhà dân, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Thanh Trì đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân phá cửa và di chuyển đồ đạc ra ngoài để chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy nhà dân (Ảnh: PLO)

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy bắt đầu từ khu vực thờ của gia đình. Có thể chủ nhà thắp hương rồi để quên, gây xảy cháy.

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 05/06, tại số 26 ngõ 50 Đình Thôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng xảy ra vụ cháy ở một chung cư mini: Thông tin từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, khoảng 9h13 ngày 5/6, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại chung cư mini có địa chỉ nêu trên.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm và Trung tâm 2 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát xác định, chung cư mini có quy mô 9 tầng, 1 tum với diện tích 364m2. Trong đó, tầng 1 là nơi để xe và 2 căn hộ; từ tầng 2 đến 9 có 56 căn hộ; tầng tum thông thoáng.

