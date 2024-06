Thời tiết ngày 5/6: Miền Bắc mưa đặc biệt lớn, Hà Nội xuất hiện sấm sét vang trời kèm gió mạnh, Miền Nam nắng nóng gay gắt

Theo đó, khu vực nội thành Hà Nội sáng nay có mưa vừa, mưa to đến rất to và sấm sét liên hồi kèm gió mạnh. Trước đó, cơ quan khí tượng dự báo, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực Ứng Hòa, quận Ba Đình, Ba Vì, Đan Phượng, quận Hà Đông, Hoài Đức, quận Hoàng Mai, Mê Linh, quận Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Đông Anh, Thanh Oai, Thường Tín, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-30cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm.

Thời tiết ở Trung Bộ và Nam Bộ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động: Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,8 độ, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 37,7 độ, TP Đà Nẵng 37,8 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,7 độ, An Nhơn (Bình Định) 38,2 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 39,2 độ, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,3 độ…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-60%.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Ảnh minh họa: Internet

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có khả năng kéo dài trong những ngày tới; nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 8-6.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.