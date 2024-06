NÓNG: Chỉ trong 3 giờ, Hà Nội hứng chịu 10.212 cú sét trong trận mưa dông sáng nay

Như vậy, chỉ trong thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ, Hà Nội hứng 10.212 cú sét, trong đó 7.025 lần sét đánh xuống đất. Cường độ sét mạnh nhất xuất hiện trong thời gian từ 7 giờ 40 đến 8 giờ 50.

Trao đổi với PLO, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết hệ thống cảm biến của cơ quan khí tượng ghi nhận được tất cả các tia sét ở nhiều cấp độ khác nhau. Dù vậy, không phải tất cả đều có thể gây thiệt hại. Để tính toán số lượng sét có thể gây thiệt hại thì cần thêm thời gian.

Thông tin về số lượng sấm, sét xuất hiện trên bầu trời Hà Nội đang dẫn tới câu hỏi những diến biến khí tượng này có gì bất thường? Ông Cường cho rằng các cơn dông đầu mùa mọi năm vẫn thường có nhiều sấm sét như vậy.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong đêm qua và sáng nay, ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Số liệu quan trắc đến sáng nay cho thấy, Lai Châu, Lào Cai có những điểm mưa trên 200mm. Khu vực Hà Nội từ đêm qua và sáng nay cũng có mưa to, như Nam Từ Liêm, Cầu Giấy có lượng mưa trên 100mm.

Đợt mưa này diễn ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ, bị nén yếu của bởi bộ phận không khí lạnh phía Bắc. Đây là thời tiết đặc trưng trong thời điểm tháng 5, 6. Mưa lớn sẽ kèm theo nhiều giông, trong giông có lốc sét, thậm chí mưa đá như tin báo chí đưa hồi tháng 5.

Dự báo thời gian tới, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ vẫn còn tồn tại, nhưng khối không khí lạnh suy yếu dần, nên lượng mưa không còn lớn hai hôm nay, mà sẽ giảm dần. Dù vậy, cơ quan khí tượng vẫn cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc Bộ.

Về thiệt hại của đợt mưa dông này, như PLO vừa đưa tin, một phụ nữ đi cắt rau ngoài đồng ở huyện Thanh Trì sáng sớm nay, đã bị sét đánh trúng. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cứu chữa trong tình trạng nguy kịch. Còn ở Lào Cai, rạng sáng nay, hai mẹ con đang ngủ trong chòi trông ao cá ngang suối thì lũ ập về cuốn trôi tất cả.